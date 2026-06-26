Así quedó la tabla de posiciones del Grupo F del Mundial 2026 este jueves 25 de junio

Este jueves 25 de junio de 2026 quedaron confirmados los clasificados del Grupo F a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La zona estaba integrada por Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez.

Los encuentros que definieron a los clasificados a la siguiente ronda de la cita mundialista eran Países Bajos vs. Túnez, que se disputó en el Estadio Kansas City, y Japón vs. Suecia, llevado a cabo en el Estadio Dallas.

Así terminó la tabla de posiciones del Grupo F, después de la tercera fecha:

En la última fecha del Grupo F, Países Bajos derrotó 3 a 1 a Túnez. Por su parte, Japón y Suecia empataron 1 a 1.

Con estos resultados, la clasificación terminó con Países Bajos como líder del Grupo F con 7 puntos. Japón terminó segundo con 5 unidades, seguido por Suecia con 4. Cierra la tabla Tunez con 0 punto.

Países Bajos llegaba a esta fecha como líder del grupo, pero solo por diferencia de goles, ya que tanto la selección neerlandesa como la de Japón habían cosechado cuatro unidades. Estos dos países debutaron empatando 2-2 y ganaron sus respectivos partidos en la fecha 2: Países Bajos goleó a Suecia 5-1 y Japón vapuleó a Túnez por 4-0.

Túnez claramente fue la selección más floja del grupo, cayendo también ante Suecia por 5-1, y adquirió protagonismo por uno hecho insólito: cambió de técnico después de perder en su debut.

Túnez fue la gran decepción en el Grupo F, incluso cambiando de técnico en pleno Mundial. Foto: Julio Cesar Aguilar/AFP

Tras la dura derrota frente a Suecia, el francés Hervé Renard fue elegido por la Federación de Túnez para reemplazar como director técnico a su compatriota Sabri Lamouchi.

La Federación anunció en un comunicado que Renard se haría cargo del equipo tunecino tras un acuerdo que mantiene las condiciones económicas que tenía Lamouchi y que prevé también el inicio de negociaciones posteriores a la disputa del Mundial, ante la posibilidad de extender el contrato a largo plazo, según los objetivos. Renard, de 57 años, se quedó fuera del Mundial el pasado abril tras su salida de la selección de Arabia Saudita, a la que había logrado clasificar para esta cita y a la que dirigió hace cuatro años, en Qatar 2022.

Con información de EFE