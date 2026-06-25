España bajo la lupa: las estadísticas en las que son líderes en el Mundial y los jugadores clave para lograrlas

A Uruguay no le quedó bien el traje de protagonista en los dos primeros partidos del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026. En su último juego por fase de grupos, frente a España, la Celeste va a tener que asumir otro rol porque la Roja es una verdadera furia y, en este caso, los números no mienten. Además dan una clara idea de las intenciones del equipo.

FIFA publicó estadísticas por equipo e individuales para las dos primeras fechas de la Copa del Mundo y estas dejan entrever lo que pretende el entrenador español, Luis de la Fuente. ¿A qué se va a enfrentar Uruguay?

La selección de España es la que más pases ha dado, con 1.554, y tiene una efectividad mayor al 90%. Rodrigo Hernández, volante del Manchester City y ganador de un Balón de Oro, completó 226 de ellos y es el jugador con más pases en lo que va del torneo. Además de tener un 93% de efectividad. En el equipo lo siguen los zagueros Pau Cubarsí y Aymeric Laporte con 204 y 199, cada uno, lo que da a entrever que intentan salir con pelota dominada desde el fondo y Rodri es el balance. El volante además ha intervenido 505 veces en el juego, el que más lo ha hecho en la competición, seguido por Vitinha, de Portugal, con 464. Y si no la tienen, la recuperan muy rápido.

Asedio: Pedri (20) cerca de Salem Aldawsari en el partido entre España y Arabia Saudita por el Mundial 2026. Foto: AFP

La presión es constante. España tiene una media de recuperación de 19 segundos cada vez que pierde la pelota. Solo la superan Canadá (17) y Turquía (18). El abanderado en este aspecto es Pedri. El mediocampista del Barcelona es el que más ha provocado pérdidas de balón a los rivales en este Mundial, con 29, y además es el líder en intercepciones con siete.

Para España, que tiene en Unai Simón a uno de los cuatro arqueros que aún no han recibido goles en la Copa del Mundo la receta parece ser recuperar rápidamente, cuidar la pelota y sorprender. Los dirigidos por De la Fuente son líderes en este Mundial en otro aspecto muy importante.

Es la selección que más desmarques ha conseguido en lo que va del torneo. Según las estadísticas de FIFA, llevan 1.179 desmarques, siendo 456 por delante de la línea de la defensa y 384 de ellos a espaldas de los defensores rivales. En estos dos aspectos también lideran y la mayoría de ellos se dan gracias a las subidas constantes del lateral izquierdo Marc Cucurella, reciente refuerzo del Real Madrid y uno de los factores sorpresa de este equipo.