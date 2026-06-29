Últimas horas de Peñarol con la prioridad de compra de Matías Arezo a Gremio: en qué está la negociación

Este martes es la fecha límite hasta la que Peñarol tiene prioridad absoluta para comprar la ficha de Matías Arezo a Gremio de Porto Alrge por la cifra de 3,5 millones de dólares, acordada entre los clubes al momento de definir los detalles del préstamo que vincula al delantero con la institución aurinegra hasta el 31 de diciembre.

Carboneros y gaúchos establecieron una cesión por un año, con cargo de 400.000 dólares (de los que ya fueron pagos el 50%), y una opción a compra de 3,5 millones (menos los 400.000 del cargo) y la prioridad para el Manya de ejecutarla hasta el 30 de junio. Cumplido ese plazo, Gremio tiene mayor libertad de acción sobre el precio del jugador en caso de reciobir otras ofertas.

Es decir que Arezo va a continuar en Peñarol por el resto del año, pero la intención del Consejo Directivo es aprovechar esta especie de oportunidad de mercado para extender el vínculo del joven delantero con el club y convertirlo en parte de su propio patrimonio: dinero activo.

Según dijeron a Ovación dirigentes de todos los sectores: “Todos queremos a Arezo”. Porque tiene 23 años y potencial valor de reventa es que hubo unanimidad para avanzar en la negociación y definirla antes de mañana.

Sin embargo, en su momento no votaron para aprobar la compra porque primero había que negociar el nuevo contrato del futbolista, que incluye su extensión (Peñarol pretende tres años como mínimo), salario y primas que cobran jugador, representante, entre otros detalles de la letra chica.

Según confirmó Ovación y declaró el propio Ignacio Ruglio días atrás, el club está en negociaciones con los agentes de Arezo, pero aún no hubo acuerdo definitivo. Todas las partes involucradas están alineadas para que se llegue a buen puerto, los detalles que podrían trabar el acuerdo son económicos.