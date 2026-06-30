Cuentas claras: Giordano aclaró versiones de la era Bielsa en Uruguay previo a una conferencia determinante

La noche todavía reinaba. El reloj marcaba que habían pasado solo unos minutos de las seis de la mañana y en una fría madrugada llegó parte de la delegación uruguaya que estuvo en el Mundial 2026 donde la Celeste se volvió mucho antes de lo esperado.

Marcelo Bielsa, Jorge Giordano y Sebastián Cáceres fueron los que se llevaron los flashes. El entrenador argentino, como era de esperarse, se retiró de la sala VIP del Aeropuerto de Carrasco sin dar declaraciones, se subió a un auto que lo estaba esperando y se marchó.

Por su parte, quien sí atendió a la prensa que estaba esperando -entre la que se encontraba Ovación- fue Jorge Giordano, director de selecciones nacionales.

En ese contexto, Giordano se encargó de confirmar lo que horas antes había expresado Ovación y donde se hacía referencia a que “nunca ningún jugador, ni referente ni nadie le planteó a Bielsa algo referido a la táctica contra España. Se habló de que el plantel practicara todo junto y algo relacionado a los entrenamientos y las cargas”.

“Sé que alguien levantó que los jugadores le pidieron a Bielsa jugar de determinada manera, una cosa que no tiene ni pies ni cabeza”, indicó Giordano que agregó: “Lo único a lo que se accedió fue a un entrenamiento solos, fue lo único que plantearon los futbolistas”.

Al ser consultado sobre el supuesto diálogo entre el entrenador rosarino y el plantel tras la eliminación, agregó: “Eso también es falso, fueron charlas, primero con todos los jugadores y luego con todas las áreas. No es cierto que les dijo que lo dejaron solo. Si revisan el proceso de Bielsa, Marcelo nunca expuso a ningún futbolista, no es la manera, más allá de que hayamos perdido, tampoco se puede decir de una persona, con una trayectoria intachable, esas cosas”.

En relación de lo estrictamente deportivo, Giordano manifestó: “La sensación es la misma que tienen todos los uruguayos: de mucha tristeza y angustia; hay que dejar pasar unos días y hacer una evaluación. Para mí futbolísticamente Uruguay fue superior a los dos primeros adversarios y compitió de manera pareja con España. Creo que esa sensación es verificable. Lamentablemente quedamos afuera”.

El director de selecciones nacionales no escapó a la consulta sobre qué pasará con el futuro entrenador de la Celeste y sostuvo que no espera que AUF designe a un entrenador mientras define su situación política -entre marzo y abril del 2027 habrá elecciones en el órgano que rige el fútbol uruguayo-. A su vez, sobre la posibilidad de tener un interino de cara a la fecha FIFA de setiembre y octubre, señaló: “Será cualquiera menos yo”. Aunque explicó que “aún no se habló de eso” pero que la idea es que se trate de “alguien de la estructura”.

Giordano no dejó de observar aspectos positivos más allá del resultado final teniendo en cuenta que “si se ve la formación de Uruguay las conclusiones están a la vista. Los futbolistas que tienen muchos años por delante del proceso y que tuvieron un gran rendimiento en el Mundial”.

Esta tarde, desde las 18:00, Marcelo Bielsa se presentará ante los medios en el Estadio Centenario y se expresará respecto a lo que fue la dura eliminación de la Celeste en fase de grupos. Cabe recordar que el contrato del entrenador argentino finalizó al terminar la Copa del Mundo, más allá de que no se manifestó cuál será el tema a tratar y tampoco si será una exposición del técnico o un ida y vuelta de preguntas y respuestas con la prensa como ocurrió en ocasiones anteriores en las que el estratega solicitó este tipo de presentaciones.