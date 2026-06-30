El motivo del llanto de Cody Gakpo y dedicatoria especial al hacer un gol para Países Bajos en el Mundial 2026

Se vivió un momento emotivo durante el partido de dieciseisavos de final entre Países Bajos y Marruecos de este lunes, cuando a los 72' de juego Cody Gakpo definió y convirtió el gol que abrió el marcador a favor de los neerlandeses.

El delantero del Liverpool quedó tendido en el césped y fue encimado por prácticamente todos sos compañeros, que se fundieron en un abrazo muy especial. No se trató de una lesión, sino de un asunto mucho más conmovedor de trasfondo: en los últimos su pareja perdió el embarazo.

Entre lágrimas y una dedicatoria hacia el cielo, Gakpo celebró el gol completamente conmovido y el juego se reanudó rápidamente, con Países Bajos arriba en el marcador.

Días atrás, su pareja Noa van der Bij publicó el siguiente mensaje en Instagram: "Con los corazones rotos, compartimos la devastadora noticia de que nuestro bebé murió durante el embarazo", acompañado de una foto en blanco y negro.

"Gracias por su amor y apoyo. Elijah Raphael Gakpo. Siempre amado, siempre nuestro hijo", concluyó.

Cody Gakpo, quien se encuentra concentrado con su selección en la Copa del Mundo, compartió el anuncio y pidió que se respete la privacidad familiar en este doloroso momento.

"Este es un momento increíblemente difícil para nuestra familia. Les pedimos amablemente privacidad y espacio. Gracias por su comprensión", dijo Gakpo en su post.

En su segunda aparición en un Mundial, tras Catar 2022, Gakpo sumó dos goles en los tres juegos de la primera ronda con Países Bajos, que terminó como líder del Grupo F con siete puntos. Ahora sumó otro gol en la fase de dieciseisavos de final frente a Marruecos.