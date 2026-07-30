Falleció Antonella Alcántara, kinesióloga de Peñarol y exfutbolista, quien había compartido su historia de superación

El fútbol uruguayo continúa de luto. Las redes oficiales de Peñarol comunicaron este miércoles por la noche la triste noticia del fallecimiento de Antonella Alcántara, kinesióloga del fútbol sala femenino y exfutbolista de 36 años.

Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento de Antonella Alcántara, quien formó parte del cuerpo médico de nuestra disciplina.



Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento. pic.twitter.com/s37AptwEjM — PEÑAROL | Femenino (@FemeninoCAP) July 30, 2026

"Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento de Antonella Alcántara, quien formó parte del cuerpo médico de nuestra disciplina. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento", escribieron desde el aurinegro.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) también compartió la noticia y recordó la entrevista en la que Antonella, que en ese momento tenía 34 años, daba su testimonio, en el marco de una campaña para concientizar sobre el cáncer de mama. En el video narraba cómo comenzó su vínculo con Peñarol y cómo fue que en 2019 se detectó un bulto en su mama izquierda, lo que la llevó a comenzar un tratamiento y tener que dejar el fútbol. Más allá de eso, expresó: "La vida es hermosa".

"Lamentamos con profundo dolor el fallecimiento de Antonella Alcántara, kinesióloga de @FutbolSalaCAP y exfutbolista, quien hace poco nos inspiró a todos con su historia", publicó AUF en sus redes.

"En el 2019 empecé con problemas en la mama izquierda, me notaba como un bulto. Lo dejé por alto por un tema de ignorancia sobre los temas, sobre los chequeos médicos. Después me puse en pareja, que fue la persona que me motivó a hacer los estudios y demás. Lo primero es miedo, dolor, rechazo, negación. El respeto de ese tipo de etapas, hace falta vivirlas para ir entendiendo las siguientes", expresó la exjugadora en el audiovisual.

Lamentamos con profundo dolor el fallecimiento de Antonella Alcántara, kinesióloga de @FutbolSalaCAP y exfutbolista, quien hace poco nos inspiró a todos con su historia.



Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y allegados en este difícil momento.



QEPD https://t.co/M1D8GdhtNT — AUF (@AUFOficial) July 29, 2026

"¿Qué le diría a la Antonella de antes? Que lo mejor que hizo fue salir del plantel del fútbol y estudiar algo profesional, porque vivió cosas hermosas, pese a que había mucho miedo de si iba a poder o no, porque me costó bastante dejar el fútbol, más que nada por un tema de que me gustaba hacer el deporte. En parte le digo eso, que estuvo muy buena la decisión que tomó. Y en otra parte, más de la vida personal, le agradezco muchísimo la fuerza que puso en los momentos más difíciles, porque eso hace la persona que soy hoy. La vida es hermosa, es genial", añadió en su testimonio inspirador.

"El tema es que hay algunas cosas que nos distraen, como son el querer tener todo, pero la vida es hermosa, hay cosas muy lindas. Creo que lo mejor que tiene el humano es la herramienta de poder hablarte, poder comunicarnos, de poder hacer las cosas por nosotros mismos y tener muchos deseos, que es hermoso", finalizó su reflexión.