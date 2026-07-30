Los 27 jugadores con los que Diego Forlán inicia su etapa en el Complejo Celeste como DT de la Sub 20 de Uruguay

El lunes 3 de agosto Diego Forlán comenzará su ciclo como director técnico de la selección de Uruguay Sub 20. A partir de ahí la mirada estará puesta en el Sudamericano de la categoría y Cachavacha ya tiene su primera nómina de futbolistas para trabajar en el Complejo Celeste.

Será de 27 jugadores compuesta por Lucas Quimbo (Juventud), Felipe Ortíz (Deportivo Maldonado), Paulo da Costa (Peñarol), Ian Colina (River Plate), Pablo Cardozo (Danubio), Benjamín García (Montevideo City Torque), Mateo Caballero (Defensor Sporting), Rodrigo Álvez (Peñarol), Yuri Oyarzo (Racing), Román Clematte (Nacional), Mateo Soria (Nacional), Tomás Shaw (Montevideo City Torque), Germán Barbas (Peñarol), Lautaro Ultra (Oriental de la Paz), Alexander Vázquez (Danubio), Facundo Martínez (Montevideo City Torque), Alan Torterolo (Defensor Sporting), Lautaro Navarro (Defensor Sporting), Thiago Fernández (Racing), Ramiro Lecchini (Montevideo City Torque), Nicolás Pérez (Montevideo City Torque), Diego Abella (Defensor Sporting), Damián García (Danubio), Kevin Suárez (Defensor Sporting), Facundo Carámbula (Rentistas), Luciano Rodríguez (Nacional), Ezequiel Amaro (Montevideo City Torque).

Vuelve a los trabajos la 𝘀𝘂𝗯-𝟮𝟬 con estos nombres 📋 pic.twitter.com/4cJuPsFvmK — Selección Uruguaya (@Uruguay) July 30, 2026

De esta manera, el exjugador de Peñarol, Atlético de Madrid e Inter de Milán tiene los futbolistas para poder iniciar su etapa en el Complejo Celeste como director técnico del combinado juvenil.

Forlán también se hará cargo de los partidos amistosos que le restan a la selección de Uruguay en el año. Tras la salida de Marcelo Bielsa por el magro Mundial 2026, la AUF resolvió que esos encuentros que tendrá por fechas FIFA los encabece el técnico de la Sub 20, en este caso es Cachavacha.

El paso a paso de Forlán en la selección de Uruguay

La llegada de Diego Forlán a Uruguay. Foto: Enrique Arrillaga.

El martes Forlán llegó a Uruguay y este miércoles ya puso primera porque según pudo saber Ovación con fuentes de la AUF, dijo presente en el Complejo Celeste donde tuvo las dos primeras reuniones para empezar a definir el otro asistente con el que contará al frente del plantel juvenil al que buscará clasificar al próximo Mundial de la categoría luego de disputar el Sudamericano.

Tras admitir en su arribo al Aeropuerto de Carrasco que siente "felicidad" por el reto que asumirá, dejó pasar pocas horas antes de su primera acción que implica terminar de delinear su cuerpo técnico que, como ya había informado Ovación, tiene asegurado a Diego "Ruso" Pérez como ayudante, pero Cachavacha sumará a un entrenador más también para esa función.

Los nombres que hoy están sobre la mesa son tres: Santiago Espasandín, Andrés Rodríguez y Diego Jaume. Con los dos primeros mantuvo una reunión este miércoles en la sede de los entrenamientos de la selección uruguaya, mientras que con el restante el encuentro será en las próximas horas.

La particularidad de los tres es que en este momento están trabajando en las inferiores de distintos equipos. Espasandín en Nacional, Rodríguez en Defensor Sporting y Jaume en Boston River por lo que cuentan con un conocimiento de distintos futbolistas ya sea por entrenarlos o enfrentarlos, que puede ser un aporte clave al momento de definir a los respectivos planteles a conformar.

Cabe recordar que solo uno de ellos llegará al cargo teniendo en cuenta la presencia del Ruso Pérez. Quien fuera volante central de la Celeste durante muchos años está muy bien considerado en la interna por su trabajo —donde incluso fue campeón del mundo Sub 20 junto a Marcelo Broli en 2023— y la colaboración en más de una selección juvenil de un tiempo a esta parte pasando por el combinado Sub 18, la Sub 15 e incluso la selección local.