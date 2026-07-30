Forlán define su cuerpo técnico en Uruguay: los tres entrenadores en carrera y los dos con los que ya se reunió

No hay impedimentos o al menos eso es lo que demuestra el hecho de que Diego Forlán empezó a trabajar con la mira puesta en la Sub 20 incluso antes de sellar su vínculo de forma oficial con la Asociación Uruguaya de Fútbol, la misma que le otorgó la posibilidad de ser el técnico interino de los próximos amistosos de la mayor tras el hecho de que Marcelo Bielsa no continúe al frente de la Celeste.

El martes Forlán llegó a Uruguay y este miércoles ya puso primera porque según pudo saber Ovación con fuentes de la AUF, dijo presente en el Complejo Celeste donde tuvo las dos primeras reuniones para empezar a definir el otro asistente con el que contará al frente del plantel juvenil al que buscará clasificar al próximo Mundial de la categoría luego de disputar el Sudamericano.

Tras admitir en su arribo al Aeropuerto de Carrasco que siente "felicidad" por el reto que asumirá, dejó pasar pocas horas antes de su primera acción que implica terminar de delinear su cuerpo técnico que, como ya había informado Ovación, tiene asegurado a Diego "Ruso" Pérez como ayudante, pero Cachavacha sumará a un entrenador más también para esa función.

Los nombres que hoy están sobre la mesa son tres: Santiago Espasandín, Andrés Rodríguez y Diego Jaume. Con los dos primeros mantuvo una reunión este miércoles en la sede de los entrenamientos de la selección uruguaya, mientras que con el restante el encuentro será en las próximas horas.

La particularidad de los tres es que en este momento están trabajando en las inferiores de distintos equipos. Espasandín en Nacional, Rodríguez en Defensor Sporting y Jaume en Boston River por lo que cuentan con un conocimiento de distintos futbolistas ya sea por entrenarlos o enfrentarlos, que puede ser un aporte clave al momento de definir a los respectivos planteles a conformar.

Cabe recordar que solo uno de ellos llegará al cargo teniendo en cuenta la presencia del Ruso Pérez. Quien fuera volante central de la Celeste durante muchos años está muy bien considerado en la interna por su trabajo —donde incluso fue campeón del mundo Sub 20 junto a Marcelo Broli en 2023— y la colaboración en más de una selección juvenil de un tiempo a esta parte pasando por el combinado Sub 18, la Sub 15 e incluso la selección local.

"Diego es una marca registrada de la selección nacional", dijo Alonso

Consultado por la situación de Diego Forlán explicó que "si bien queda algún detalle menor" el acuerdo ya se hizo una vez finalizado el Mundial 2026. Alonso contó que Cachavacha "esta trabajando en la finalización de la conformación de su cuerpo técnico" y explicó que "va a tener el desafío de conducir a la selección sub 20 y ocho partidos de selección mayor entre el mes de setiembre y marzo". "Es un menudo desafío que tiene Diego, una marca registrada de la selección nacional, una persona que confiamos mucho y ojala que tenga mucho éxito en este proceso", expresó Alonso.

Además contó que la decisión del próximo DT a partir de marzo se toma por "otros carriles". Pero confesó que "un nombre como el de Diego, al ingresar a una selección como la Sub 20, que es parte muy importante de la estructura de selecciones nacionales, se posiciona como una figura a observar".

El presidente de la AUF dijo que "Corea y Japón son dos rivales confirmados para la próxima fecha FIFA y explicó que para los próximos días habrá "otras opciones para octubre, noviembre y marzo".