La llegada de Diego Forlán para ser el DT de Uruguay: su "felicidad" y la especial firma a un hincha de Nacional

Diego Forlán arribó a Uruguay tras ser elegido como nuevo director técnico de la selección uruguaya Sub 20 y, además, dirigirá los amistosos de la mayor del 2026. Cachavacha no quiso dar declaraciones porque aún no firmó su vínculo con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

"Felicidad", fue lo que le dijo a Ovación Cachavacha ya que en las próximas horas va sellar su contrato para asumir en el cargo. El mejor jugador del Mundial 2010 con la Celeste arribó a la país para reunirse, ultimar detalles y comenzar a trabajar.

La especial firma de Diego Forlán a un hincha que lo esperó en el Aeropuerto

Ni bien salió Diego Forlán del Aeropuerto Internacional de Carrasco, estaba Luciano, un hincha que tenía una campera de Nacional aguardando a Cachavacha para conseguir una firma de él y desearle buena suerte en este proceso al mando de la selección de Uruguay.

"Vine para recibir a Diego para darle el mayor de los éxitos para que termine como todos deseamos", estableció Luciano a Ovación. Fue con una foto de Cachavacha en la Copa del Mundo 2010. "Me agradeció el apoyo y en la dedicatoria le puso mi nombre y es un gesto a tener en cuenta del entrenador", añadió sobre el breve intercambio que tuvo con el exjugador de Peñarol.

El camino para elegir a Diego Forlán

Después del pésimo Mundial 2026 de la selección de Uruguay, donde quedó eliminada en la fase de grupos, se dio por finalizado el ciclo de Marcelo Bielsa. En ese sentido, la AUF comenzó el trabajo de buscar un técnico para asumir como entrenador de la Sub 20 y que se hiciera cargo de forma interina la mayor en los amistosos que tiene este año por fechas FIFA.

Uno de los nombres que estuvo sobre la mesa fue el de Marcelo Broli, quien logró sacar campeón del mundo a Uruguay en el Mundial Sub 20 en Argentina 2023. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto.

"La situación de la AUF fue clara desde un momento, ellos estaban buscando un entrenador para la Sub 20 y para abordar los partidos de la mayor que había. Me agarraron en una situación en la que yo esperaba la reunión, porque ellos lo habían hecho público y estaba preparado. Analizando la situación que vivía la AUF y los compromisos, que yo los conozco porque ya los viví, sé lo que es preparar a un Sudamericano, y los partidos de la mayor, entiendo que exige un profesionalismo que es bastante alto y yo quería ayudar, eran dos situaciones que quería abordar pero con determinadas condiciones. Ellos entendieron eso y las condiciones eran decisiones que ya tenían, fueron claros en ese sentido, estaban buscando un entrenador que cumpla las dos funciones", explicó Broli ante el Canal 10, Canal 4 y Teledoce.

"No se termina dando pero todo en muy buenos términos", quiso dejar en claro el DT campeón Sub 20 con Uruguay en 2023 y como informó Ovación, remarcó que su intención era contar con los dos profesionales porque los dos trabajos se superpondrían. "Son dos proyectos que se superponen por fechas".

Tras eso, el nombre de Forlán surgió como el gran favorito e iniciaron las conversaciones. Rápidamente llegaron a un acuerdo para que Cachavacha aceptara tener su tercera experiencia como director técnico, la primera como seleccionador de un país.

Las experiencias de Diego Forlán como entrenador

Diego Forlán en una de sus visitas a DFC. Foto: Prensa Primera Divisional "C".

La etapa de Diego Forlán como entrenador comenzó al mando de la Primera División de Peñarol. Su primer partido lo dirigió el 15 de febrero de 2020 en la victoria 2-1 ante Cerro en el Estadio Campeón del Siglo por la primera fecha del Torneo Apertura.

Su ciclo en el conjunto Carbonero se terminó el 31 de agosto de 2020 tras caer 2-0 ante Wanderers. Constó de 11 encuentros con cuatro victorias, tres empates y cuatro derrotas. Cabe destacar que el fútbol estuvo parado casi cinco meses por la pandemia del covid-19.

El segundo trabajo de Cachavacha como entrenador se dio en 2021 cuando asumió en Atenas de San Carlos en la Segunda División Profesional. Su trabajo en el conjunto del interior del Uruguay fue de 12 partidos con cuatro victorias, cinco empates y tres derrotas.