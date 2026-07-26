Fiestas, bailes y shows deben ofrecer agua potable gratis: IMM dispuso nueve sanciones desde que aplica normativa de 2018

Desde 2018, en Montevideo es obligatorio que todos los eventos públicos (como fiestas, bailes, shows) cuenten con acceso gratuito a agua potable. La normativa se creó a partir de una tragedia en Buenos Aires en 2016: cinco jóvenes, entre ellos un uruguayo de 22 años, murieron tras consumir drogas de diseño en una fiesta electrónica.

El área de Espectáculos Públicos de la Intendencia de Montevideo (IMM) realiza inspecciones, según una respuesta a un pedido de acceso a la información que hizo El País. Desde que está vigente la normativa, la comuna impuso nueve sanciones a organizadores de eventos. En general, implicaron multas de 5 Unidades Reajustables, lo que hoy significa unos $ 9.600.

La intendencia mencionó que aplica dos normas, ambas creadas durante la administración de Daniel Martínez.

Por un lado, está el artículo 26 del Decreto 36.615 que marca la obligatoriedad de proveer agua potable “gratuita y suficiente” en lugares accesibles al público. Por otro, el artículo 6 de la Resolución N.º 0651/20 que detalla que debe ser durante toda la duración del evento, en artefactos que sean independientes de los baños y que el agua debe tener una temperatura “apta para hidratación”, que no podrá superar los 20°C.

“En caso que el local disponga de depósitos de agua potable se deberá acreditar su mantenimiento y limpieza de forma anual por empresa habilitada ante esta Intendencia”, continúa la reglamentación.

Para darle el permiso de Espectáculos Públicos, la intendencia exige que los locales y eventos cumplan con esta normativa. Rige tanto para establecimientos permanentes como para instalaciones temporales.

Durante el desarrollo de los eventos, la comuna hace “tareas de fiscalización” para verificar que se cumpla la normativa. De todas formas, pese a la consulta expresa en el pedido de acceso a la información, la comuna no entró en detalles sobre la frecuencia ni la forma de esos controles.

En cambio, dijo que cuando se detectan “incumplimientos” se dejan registradas las constataciones y “se procede de acuerdo con los mecanismos administrativos previstos”.

El País preguntó por la cantidad de sanciones aplicadas desde que comenzó a regir la normativa y la intendencia enumeró nueve, todas a partir de 2022.

En noviembre de ese año se multó con 5 Unidades Reajustables ($7.483,45 en ese momento) a un evento en Montevideo Music Box.

Al año siguiente, en noviembre de 2023, se sancionó también con 5 UR, que en ese momento eran $8.134, a Festival Palau. Fue un evento cristiano de dos días que contó con actuaciones musicales y con una conferencia del predicador evangelista estadounidense Andrés Palau.

En 2024, la intendencia multó al festival Music Land que se realizó un fin de semana de abril en el Museo Oceanográfico. La multa, otra vez de 5 UR, implicaba $ 8.586 en ese momento.

El resto de sanciones se aplicó en 2025.

En mayo de ese año, tres empresas fueron multadas con 5 UR ($9.097,05). Por un lado, estuvo el parque de camas elásticas y juegos Summit Trampoline Park, en Villa Española. Por otro lado, se sancionó un evento en la Sociedad Criolla Doctor Elías Regules en el Parque Rivera. Y finalmente, también se multó el sitio de fiestas Zeta Bar con dirección en Ciudad Vieja.

En agosto de 2025, el Lotus Club, un baile en World Trade Center, recibió dos sanciones el mismo fin de semana: la primera de 5 UR y la segunda por 7,5 UR. Fueron $9.145,3 y $13.717,95 respectivamente.

Finalmente, la última multa que consta en la información de la intendencia fue al bar Anastasia en la zona de Cordón y Parque Rodó. Realizada también en el mes de agosto, las 5 UR se tradujeron en $9.145,3.

Montevideo y el interior del país

Para la coordinadora de Prevención de la Junta Nacional de Drogas, Victoria González, la intendencia hace un trabajo “muy potente” a través de sus inspectores.

¿Y qué pasa con el resto del país?

A nivel nacional, la normativa se impulsó un año después que en Montevideo y tiene una diferencia importante. La ley 19.855 de 2019 dice que se debe garantizar el acceso a agua potable en eventos donde se vendan bebidas alcohólicas. En la capital, esa exigencia abarca a todos los eventos.

Por otra parte, la ley nacional dice que el agua debe encontrarse en un lugar “visible” e “higiénico”. Además, la reglamentación marca que debe calcularse un litro de agua por persona y que si el evento supera las cinco horas la cantidad se extienda proporcionalmente.

Los dispensadores tienen que estar en lugares “visiblemente identificados”. Más allá del agua gratis, en el evento se tiene que vender agua envasada.

Además, la JND está impulsando que en todos los departamentos los eventos solo puedan ser autorizados si cumplen con un “protocolo de cuidados”.

Ese protocolo incluye que haya dispensadores de agua, “carpas de achique” y una capacitación previa del personal para actuar en casos de una “intoxicación aguda”.

Una mirada desde la medicina

El suministro de agua gratis es muy importante, especialmente en fiestas donde hay consumo de alcohol u otras drogas.

El principal problema está cuando se toman estimulantes como el éxtasis. Es algo muy común en fiestas de electrónica, donde además muchas veces el agua se vende a precios “exorbitantes”. Así fue el caso de 2018, antes de que existiera la normativa nacional, cuando una chica de 22 años murió por una sobredosis de éxtasis en una fiesta de Atlántida.

En diálogo con El País, la toxicóloga Alba Negrín explicó por qué es clave mantenerse hidratado en estas circunstancias.

“Lo que el organismo necesita siempre es agua y sal. Desde el peón rural que transpira en el campo al chico joven que va a una fiesta electrónica”, dijo Negrín.

En estas fiestas, la persona se deshidrata tanto por elementos químicos, es decir la propia sustancia que tomó, como por elementos físicos: el calor y el baile.

Pero no solo las drogas de diseño pueden contribuir a la deshidratación, sino también, aunque pueda parecer contraintuitivo, las bebidas alcohólicas. Y la deshidratación puede tener consecuencias fatales.

“El organismo no funciona sin agua. Si vos tenés poca agua también vas a tener bajos niveles de sodio. Los niveles de sodio y de potasio en el organismo se regulan en un rango muy estrecho y hay que mantenerlos dentro de esos niveles”, dijo la docente del Departamento de Toxicología de la Facultad de Medicina.

“Y si no lo mantenés ahí, inmediatamente comienza una situación de depresión neurológica: somnolencia y coma. Y después, la muerte si no lo tratás a tiempo”, continuó.

Finalmente, la experta recomendó a quienes van a fiestas que apenas lleguen, antes de consumir, se fijen dónde hay puntos de hidratación. “Es lo que conviene hacer para no demorar en acceder a esos lugares”, dijo Negrín.

“Las personas que van a fiestas de electrónica son personas muy inteligentes. Y se despiden de su familia de noche y está bueno que vuelvan al día siguiente”.