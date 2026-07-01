"Pone en riesgo a los montevideanos": IMM recibió 10 mil reclamos por árboles en lo que va de este año

Montevideo tiene más de 200 mil árboles. Predominan el paraíso, el fresno, el plátano y la tipa. En lo que va del año, este arbolado ya le generó muchos problemas a la intendencia capitalina. Solo entre enero y mayo, recibió 10 mil reclamos.

En su mayoría, la quejas responden a árboles o ramas caídos, problemas con raíces, pedidos de extracción de ejemplares deteriorados y solicitudes de poda, según la respuesta que hizo la Intendencia de Montevideo a un pedido de informe que hizo el edil blanco Eric Spektor.

De los exactamente 10.014 reclamos que la Intendencia de Montevideo atribuye a la Unidad de Áreas Verdes, 1.003 todavía no fueron tratados, 4.843 están “en proceso”, 4.112 fueron finalizados y 56 están “anulados”.

Hay que destacar que los reclamos se pueden superponer; es decir, que varias personas pueden reclamar por una misma situación.

Las emergencias

Esta cifra de reclamos no incluye las denuncias en casos de emergencias, como temporales, que ingresan por el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) de Montevideo. Se trata, por ejemplo, de situaciones en las que los árboles caen en la vía pública, obstaculizan el tránsito, dañan casas, autos y mobiliario urbano, e incluso ponen en peligro a las personas.

Según el edil Spektor, muchas de estas denuncias corresponden a árboles cuyo estado ya había motivado reclamos “hace mucho tiempo”, pero que “la intendencia no atendió y llegó tarde”.

Por el Cecoed ingresaron 1.270 denuncias relacionadas con arbolado desde enero hasta mayo de este año.

Cuando se discrimina por mes lo que entró por el Cecoed, se observa que enero y abril fueron los meses más complicados. El primero tuvo 473 reclamos y el segundo 524. Luego, en febrero hubo 60, en marzo 177 y en mayo 36.

En cuanto al estado en el que se encuentran estos reclamos, a los que responde la Prosecretaría de la comuna, más de la mitad permanecen sin tratamiento: 808 se encuentran en esa condición, 161 están “en proceso”, 296 fueron finalizados y cinco están anulados.

¿Qué hará la intendencia?

El edil Spektor consultó a la Intendencia de Montevideo cuántas intervenciones de poda, extracción y mantenimiento de arbolado tenía previsto hacer en 2026.

La comuna respondió que esperaba hacer 102 extracciones y llevar adelante casi 2.000 m² de trabajos subterráneos relacionados con raíces, según la respuesta a la que accedió El País.

Además, para la poda y el mantenimiento de los árboles, la comuna publicó tres licitaciones. Actualmente, está haciendo los estudios técnicos de las ofertas presentadas por los privados.

Se destinará $ 10 millones para las avenidas, $ 12 millones para los municipios A, B, C y G, y $ 13 millones para el D, CH, E y F.

Los problemas detallados

Dentro de los 10 mil reclamos que recibió la intendencia, hay muchos que se repiten. Por ejemplo, hay 3.893 que la comuna califica como “problemas aéreos”, de poda y de "enfermedades". Luego, aparecen 2.757 de “árboles o ramas caídas”.

Los pedidos de “extracción / árbol deteriorado” fueron 1.388 y los problemas de raíces en veredas estuvieron en un nivel similar alcanzando los 1.382.

Más allá de este primer grupo que concentra la mayor parte de los reclamos, hay otros minoritarios. Bajo “plantación” aparecieron 292, por palmeras afectadas por una plaga (como el picudo rojo), fueron 181, como “Solicitudes Servicios Públicos” aparecieron 51 y los pedidos de “extracción” por entrada de garage fueron 30.

Finalmente, se repiten categorías anteriores pero con el rótulo de “obra nueva”: aparecen 21 casos de problemas aéreos, 12 de entrada en garage, cinco de plantación y dos por raíces.

“Problemas graves”

Para fines de febrero de este año, cuando la intendencia estaba presentando su Presupuesto Quinquenal, había acumulados 18 mil reclamos entre extracciones, problemas de poda y de raíces. A esa cifra se le deben sumar los que ingresaron (y todavía no finalizaron) desde entonces.

Para Spektor, lo que antes ya era un “atraso sostenido”, actualmente “está causando problemas graves”.

“Es un hecho que pone en riesgo a los montevideanos”, aseguró.

“La intendencia está dejando de correr de atrás a los reclamos y está empezando a controlar tragedias, tenemos que entender la poca percepción del riesgo que la intendencia tiene sobre este tema”, continuó.