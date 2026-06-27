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El País Información Policiales

Siniestro fatal en Soriano: dos fallecidos y un herido grave tras despiste y vuelco de una camioneta

Hasta el momento, las autoridades no han logrado identificar a las dos personas fallecidas ni al ocupante que fue derivado al centro asistencial.

El País
El País
27/06/2026, 10:32
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Siniestro de tránsito fatal en Soriano
Siniestro de tránsito fatal en Soriano.
Foto: Policía Caminera.

Dos personas murieron y una tercera resultó gravemente herida este sábado de madrugada tras el despiste y vuelco de una camioneta en la ruta 55, a la altura del kilómetro 32,800 en Soriano.

El siniestro ocurrió sobre las 5.01 horas, cuando el vehículo circulaba desde la localidad de Rodó en dirección a Ombúes de Lavalle. Por causas que todavía se investigan, la camioneta despistó hacia la izquierda de la calzada y terminó volcando.

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En el vehículo viajaban tres ocupantes. Dos de ellos fallecieron en el lugar a raíz de las lesiones sufridas, mientras que el tercero fue trasladado en estado grave al sanatorio CAMEC de Colonia, donde permanece internado.

Hasta el momento, las autoridades no han logrado identificar a las dos personas fallecidas ni al ocupante que fue derivado al centro asistencial. Las circunstancias que provocaron el despiste son materia de investigación.

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