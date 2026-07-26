Mujer de 81 años fue encontrada muerta con diez puñaladas; su nieta de 13 es la principal sospechosa

El Departamento de Homicidios investiga la muerte de una anciana de 81 años, quien fue encontrada con diez puñaladas en su cuerpo dentro de su casa en Cerrito. Quien alertó sobre la situación fue su nieta de 13 años, pero la investigación dio un giro rápidamente y ahora es la principal sospechosa de haber cometido el crimen dado que admitió su culpabilidad.

En la tarde de este domingo, la Policía recibió varios llamados solicitando su presencia en un complejo ubicado en las calles Aparicio Saravia y San Martín, en el barrio Cerrito. Algunos de ellos fueron por parte de vecinos, quienes aseguraron haber escuchado gritos provenientes de la casa de la anciana. Por otra parte, su nieta también llamó al 911. Su versión fue que su abuela se había suicidado, pero los investigadores comprendieron que esto no era verdad al momento de arribar a la escena.

La anciana se encontraba cuidando de su nieta. Según dijeron fuentes del caso a El País, familiares aportaron la información de que la menor había sido internada recientemente y que padece de esquizofrenia, aunque hasta el momento se trata de información primaria que deberá ser corroborada mediante pericias.

Pasados algunos minutos del arribo de la Policía, la adolescente reconoció haber sido la autora del homicidio. Según esta nueva versión, habría cometido el crimen tras recibir la orden de matar a alguien a través de un juego con chat internacional, aunque aseguró no recordar nada de ese momento.

Actualmente es la principal sospechosa y será sometida a pericias para determinar si es consciente de sus actos, y por lo tanto si puede ser formalizada.