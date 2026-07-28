Camión con semirremolque que llevaba troncos volcó en ruta 18: tránsito se encuentra obstruido

Un camión que llevaba troncos volcó este martes al mediodía en la ruta 18, a la altura del kilómetro 301,500, según informó la Policía Caminera.

El vehículo, que tenía un semirremolque, circulaba de este a oeste cuando, por causas a determinar, despistó y volcó. A raíz del impacto todo el contenido del remolque quedó tirado sobre la ruta.

No se registraron lesionados a raíz del accidente. Según informó la Policía Caminera, la ruta se encuentra totalmente obstruida a esta hora.

Enfermera encontró el cuerpo de una mujer en la ruta y vio cómo un auto le pasó por arriba y fugó

Minutos antes de las 6:00 de este martes, en el kilómetro 1 de la ruta 16, en Aguas Dulces, Rocha, una enfermera que circulaba en su vehículo de sur a norte paró la marcha porque vio lo que parecía un cuerpo en la vía pública.

Una vez que llegó al cuerpo determinó que no tenía signos vitales, pero en ese momento otro vehículo que iba en sentido contrario atropelló el cuerpo y se retiró del lugar sin frenar.

De momento lo único que se sabe sobre la mujer fallecida es que era mayor de edad. Las causas de la muerte deberán determinarse con los análisis.