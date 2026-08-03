Encontraron incendiada la camioneta desde la que se efectuaron balazos en las afueras del Gran Parque Central

Minutos después de haber terminado el partido que disputaron este domingo los equipos de Nacional y Progreso en el Gran Parque Central por la séptima y última fecha del Torneo Intermedio, en las cercanías al escenario se dio un hecho de violencia que pudo haber sido una tragedia.

Desde un vehículo —camioneta Renault Oroch, según información de la Policía— se efectu{o una ráfaga de balazos hacia otro que estaba estacionado en las inmediaciones de la calle Trsitán Azambuya, próximo a Monte Caseros.

“En momentos en que se desarrollaba el tramo final del operativo de seguridad por el partido Nacional -Progreso, a cargo de la Guardia Nacional Republicana, los efectivos toman conocimiento de disparos de arma de fuego ocurridos en la intersección de las calles Monte Caseros y Tristán Azambuya”, indica el parte policial informado por el Ministerio del Interior.

“En el lugar ubicaron a una mujer de 20 años con heridas de arma de fuego en miembro superior derecho. Posteriormente, se informó de la existencia de otras dos personas lesionadas, un hombre de 20 años diagnosticado con herida de arma de fuego en la región del omóplato, y otro de 30 quien presentó herida de arma de fuego en miembro superior derecho”, agrega la comunicación.

Si bien eso ya había sido informado una vez finalizado el encuentro, en este parte policial surge una nueva información por parte de la cartera: “Se logró establecer que los disparos habrían sido efectuados desde una camioneta. Posteriormente, dicho vehículo fue ubicado incendiado en la intersección de las calles Canstatt y Siena”.

Además, el Ministerio del Interior añadió que “trabajan en el caso la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Policía Científica y la Jefatura de Policía de Montevideo en coordinación con la Fiscalía de Flagrancia de 9° Turno”.

En las inmediaciones del Gran Parque Central, minutos después de finalizado el partido, hubo tiros con arma de fuego según denunciaron varios hinchas que tuvieron que volver y refugiarse en el estadio. Hay por lo menos una persona herida que está siendo atendida. @ovacionuy pic.twitter.com/oLY0xD1nm3 — Juan Pablo Romero (@jpromeroh) August 2, 2026

Un momento de tensión e incertidumbre tras el partido entre Nacional y Progreso

En las inmediaciones del Gran Parque Central se vivió un momento de mucha incertidumbre y preocupación cuando hinchas que ya se habían retirado del recinto regresaron muy nerviosos y corriendo. Todos los hinchas consultados por Ovación aseguraron que se escuchó una ráfaga de tiros y eso llevó a que retornaran inmediatamente. A propósito, se cerraron las puertas del estadio y varios minutos después fue que la Policía permitió el desalojo de los fanáticos tricolores.

Si bien no está claro aún si tuvo que ver o no con el partido que se desarrollaba entre el tricolor y el equipo de La Teja, se registraron tres heridos, más allá de que no fueron de gravedad y sus vidas no corren peligro, según confirmaron fuentes de la Policía a Ovación.

Rápidamente las ambulancias ubicadas en las cercanías del Gran Parque Central se hicieron presentes para atender a los heridos que fueron trasladados, mientras la incertidumbre se adueñó de quienes habían asistido al encuentro que le puso punto final a la participación de ambos equipos en el segundo torneo corto del año.

El hecho se registró a metros de Monte Caseros y Tristán Azambuja, muy próximo al Gran Parque Central, y fue lo que llevó a que muchos hinchas que estaban en la zona buscaran refugiarse nuevamente en el estadio, lo que fue permitido por la Policía.