Funcionaria policial sufrió golpiza en hogar del INAU: "Le arrancaron mechones y se los mostraron como trofeo"

El Sindicato Policial Nacional (Sipolna) emitió un comunicado en la tarde de este viernes expresando su “más enérgico repudio” ante un ataque de “extrema violencia” hacia una funcionaria policial por parte de “un numeroso grupo de adolescentes”.

El hecho ocurrió cerca de la 01:00 de la madrugada en el hogar femenino Magnolia (Av. Agraciada 2725) del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), informaron a El País fuentes policiales.

Según afirmó el sindicato, las atacantes le propinaron “varios golpes de puño y patadas” en su cabeza y otras partes del cuerpo. Incluso habrían llegado a arrebatar a la funcionaria su bastón policial y luego utilizarlo para agredirla.

También intentaron quitarle su arma de reglamento, relataron, pero la víctima logró preservarla y así evitar “consecuencias aún más graves”.

Las fuentes policiales añadieron que “le arrancaron mechones de pelo y se los mostraron como trofeo”. Posterior al ataque se requirió el traslado de la funcionaria al Instituto Técnico Forense (ITF) para constatar sus lesiones.

Fachada del edificio sede del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. Foto: Estefanía Leal

Desde el INAU confirmaron a El País el hecho e indicaron que se inició un pedido de informe de urgencia al hogar para investigar la situación. Mencionaron además que la presencia policial en los centros del instituto es un tema que “se está trabajando” entre el Ministerio del Interior y el sindicato de funcionarios.

Tras el ataque, miembros del Sipolna se presentaron en la Seccional 6.ª para brindar contención a su compañera y darle “todo el respaldo institucional”. Explicaron que abogados del Sindicato Único de Policías (Supu) la acompañarán en el proceso judicial correspondiente, ya que es donde la efectiva policial está afiliada.

“Exigimos que este hecho sea investigado con la máxima celeridad y que los responsables respondan ante la Justicia conforme al marco legal vigente”, enfatizaron.Y agregaron: “A la compañera agredida, toda nuestra solidaridad, apoyo y compromiso. No está sola, Sipolna estará a su lado, acompañándola hasta las últimas consecuencias”.