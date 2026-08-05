Cuatro delincuentes quisieron asaltar a una policía pero ella repelió el ataque e hirió a uno de ellos

Cuatro ladrones intentaron asaltar a una funcionaria de la Policía pero ella repelió el ataque usando su arma. Como consecuencia, uno de los ladrones resultó baleado en un glúteo y momentos después fue detenido, mientras que los otros tres huyeron en las motos en las que habían arribado.

Se trata de un incidente ocurrido en las inmediaciones de Agraciada y 19 de Abril, en el Prado de Montevideo, antes de las 21:00 de este martes.

Fuentes policiales confirmaron que en la escena trabajó Policía Científica y que también se hizo presente el jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo.

Investigan balacera frente a la casa de una policía

En otro episodio sin vinculación alguna con el anterior, la Policía investiga una balacera ocurrida frente a la casa de otra funcionaria en Juan Arteaga y Santiago Sierra, en Cerrito.

Ocurrió pasada la medianoche. Las fuentes indicaron que se efectuaron varios disparos de arma de fuego que impactaron contra un auto que estaba estacionado afuera de la propiedad. La investigación primaria indica que el vehículo sería de un hijo de la mujer. De momento no está claro a quién estaba dirigida la agresión —que no dejó heridos— ni cuáles fueron los motivos.