Perro atacó a tres mujeres en Rivera mientras iban por la calle: sufrieron heridas en los brazos y las piernas

Un perro atacó a tres mujeres en el departamento de Rivera, según informó la jefatura local a través de un comunicado. Las víctimas de 34, 37 y 39 años sufrieron lesiones de diferente gravedad, y tuvieron que recibir atención médica.

Según reconstruye la información policial, el incidente ocurrió durante la mañana del lunes en la calle Juan Manuel Blanes, del barrio Mandubí. El perro, de porte grande y presuntamente de la raza cimarrón, se abalanzó sobre las mujeres mientras estas caminaban por la vía pública.

El propietario del animal logró contenerlo y realizó el traslado de las víctimas al hospital local para que pudieran recibir asistencia médica. De acuerdo a lo declarado por el dueño del perro, este cuenta con las vacunas al día.

Dos de las mujeres sufrieron "heridas cortantes" en los antebrazos de unos cinco centímetros, mientras que otra sufrió una "erosión" en la pierna derecha. El caso está siendo investigado por la Fiscalía de 3° Turno, que dispuso forense para las víctimas y que el caso se derive al Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA).