Brasil suspendió los "lives" de la plataforma Discord luego de la muerte de una adolescente de 13 años

El gobierno de Brasil ordenó este miércoles la suspensión de las salas en vivo y el intercambio de videos en la red social Discord por supuestas fallas en la protección de menores, tras la muerte de una adolescente de 13 años que fue incitada a suicidarse durante un 'live' en esta plataforma.

Brasil ha buscado en los últimos meses reforzar la protección de los menores de edad en internet. Ahora obliga a las plataformas a vincular las cuentas de menores de 16 años con las de sus padres y a verificar la edad de los usuarios.

“Menores manipulando a menores”

El reciente caso de la adolescente, oriunda de el municipio de Naviraí, en Mato Grosso do Suluna, fue descrito por la policía como un "verdadero espectáculo de horror". Cinco adolescentes y un adulto fueron detenidos por el caso y una operación policial salvó a otra chica que “estaba a punto de suicidarse en directo por internet", según un comunicado de la policía.

Una persona usa una computadora Foto: Unsplash

Alessandro Barreto, coordinador de una unidad para crímenes cibernéticos del ministerio de Justicia, criticó lo que consideró una "falla terrible en la moderación" por parte de Discord, con sede en Estados Unidos. Citó como ejemplo que uno de los implicados dijo tener 148 años al completar la autodeclaración de edad que pide la plataforma.

"Antes veíamos a adultos manipulando a menores. Ahora vemos a menores manipulando a otros menores para cometer barbaridades. Se llama esclavitud digital", agregó. Uno de los detenidos, un chico de 14 años, estaba "sonriendo como si hubiera pasado de nivel en un juego" cuando lo arrestaron.

Los “cambios técnicos” que agravaron la situación

La Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD) de Brasil le dio tres días hábiles a Discord para cumplir con la suspensión, que estará vigente hasta que la empresa demuestre que ha adoptado medidas para proteger a los niños y adolescentes.

Este organismo público independiente inició una inspección a Discord el pasado viernes y este martes mantuvo una reunión con los representantes legales de la empresa. Luego citó "evidencias robustas de que la empresa no adoptó medidas razonables para prevenir y mitigar riesgos (...) de graves violaciones de derechos de niños y adolescentes".

LA ANPD afirmó que, a principios de marzo, Discord llevó a cabo cambios técnicos en la función 'Go Live', como se conocen las salas de transmisión en vivo, que la hicieron "aún menos segura para los niños y adolescentes", lo que incumple la legislación en vigor.

Discord, que afirma tener más de 90 millones de usuarios activos diarios en el mundo, afirmó el martes en un comunicado que "colabora con las autoridades en la investigación de este grave caso"

En 2024, la red social X fue bloqueada durante 40 días en Brasil por decisión del tribunal supremo, hasta que esta red propiedad del multimillonario Elon Musk acató órdenes judiciales de eliminar cuentas acusadas de desinformación.

Con información de AFP y EFE