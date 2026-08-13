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El País Información Policiales

Hallaron el cuerpo de un hombre flotando en la bahía del Cerro: la Policía investiga el hecho

Un llamado de emergencia alertó sobre la presencia del cadáver flotando boca abajo en las aguas de la zona oeste. Las autoridades buscan determinar la identidad del fallecido.

El País
El País
13/08/2026, 19:13
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Zona cercana a donde apareció el cuerpo.
Zona cercana a donde apareció el cuerpo de un hombre en la bahía del Cerro.
Foto: captura Google Maps.

Autoridades policiales se encuentran investigando el hallazgo de un cuerpo este jueves en la costa de la bahía del barrio Cerro de Montevideo, a la altura de las calles Egipto y Holanda.

Según informó Telenoche (Canal 4) y confirmó El País con fuentes policiales, las autoridades recibieron sobre las 17:00 un llamado al servicio de emergencias 911 que alertaba sobre la presencia de un cadáver en la zona.

Fue extraditado desde Buenos Aires uno de los sospechosos del triple homicidio en Cerro Norte

Al llegar al lugar, los policías hablaron con un individuo de 51 años que dio indicaciones de donde se encontraba el cuerpo. Las autoridades constataron que se trataba de un hombre sin identificar y que se encontraba flotando boca abajo.

Tras esto, los efectivos solicitaron a Prefectura que intervenga para que realice las actuaciones. Por ahora, la investigación se centra en establecer la identidad del fallecido y las circunstancias de su muerte.

Personal de Prefectura en Piedras del Chileno
Personal de Prefectura.
Foto: Ricardo Figueredo/El País.

Buscan a joven de 23 años requerido por un homicidio ocurrido en San Carlos

El Ministerio del Interior solicitó colaboración a la población para dar con Maximiliano Andrés Acosta Bermúdez, un joven de 23 años que se encuentra requerido por un homicidio que tuvo lugar el pasado 25 de julio en San Carlos, Maldonado.

Si se tiene información sobre el individuo, el Ministerio del Interior exhorta a la población a comunicarse al 911 (mediante llamada disponible las 24 horas), realizar una denuncia anónima al 0800 5000, ingresar a la página web del ministerio (minterior.gub.uy) o presentarse de manera presencial. En este caso, se deberá acudir a la seccional policial más cercana.

Según detallan desde la cartera de seguridad, Acosta Bermúdez es de complexión delgada y tiene un tatuaje en su pómulo derecho, así como en sus dos manos.

Ministerio del Interior busca a Maximiliano Andrés Acosta Bermudez, de 23 años.
Ministerio del Interior busca a Maximiliano Andrés Acosta Bermudez, de 23 años.
Foto: Ministerio del Interior.

El homicidio al que hace referencia el Ministerio del Interior ocurrió durante la mañana del sábado 25 de julio. La víctima, identificada como un hombre de 39 años que contaba con ocho antecedentes penales, fue hallada al costado de un contenedor por la zona de Costanera en San Carlos.

El cuerpo del hombre tenía un impacto de arma de fuego en la espalda.

Evacuaron una escuela en el Chuy tras el hallazgo de una carta amenazante en el despacho de la directora

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