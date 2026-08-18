Confirman identidades de víctimas del choque frontal en ruta 8: dos de los fallecidos eran hermanos

La Policía Caminera informó este martes que se logró identificar a las víctimas del siniestro fatal ocurrido el lunes en ruta 8 que involucró a un camión y una camioneta doble cabina, en el departamento de Treinta y Tres.

Las víctimas fueron identificadas como un hombre de 46 años, dos jóvenes de 27, que eran hermanos, y un joven de 31. Los cuatro hombres fallecieron tras el accidente.

Los detalles del siniestro

La Dirección Nacional de Policía Caminera informó que a las 17:00 horas del lunes se dio una colisión frontal entre un camión tractor con tolba, con matrícula brasileña, y una camioneta doble cabina.

Tras recibirse la comunicación a través del servicio de emergencias 911, concurrieron inmediatamente efectivos policiales, personal de Policía Caminera y Policía Científica, así como autoridades del comando de la Jefatura de Policía de Treinta y Tres.

Siniestro fatal en ruta 8. Foto: Policía Caminera.

En el lugar trabajó además la fiscal de 1er Turno, junto a personal policial quienes realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en que ocurrió el siniestro.

Siniestros fatales el fin de semana

Dos siniestros de tránsito fatales ocurrieron en la mañana del domingo en rutas nacionales. Uno de ellos fue en ruta 31, en el kilómetro 76, en el departamento de Salto donde murió un motociclista.

El fatal accidente sucedió sobre las 6:35 horas cuando la víctima, un adolescente de 17 años, chocó contra la baranda del puente sobre Arroyo Valentín, según informó la Dirección Nacional de Policía Caminera.

Luego de la actuación de Caminera llegó el Personal del Comando de la Jefatura, la Policía Científica y el fiscal de turno que concurrieron a observar la escena del hecho.

Ahora la Policía de Salto, trabaja para saber cómo ocurrieron los hechos, ya que no están claras las causas que provocaron el siniestro.

Un fallecido y tres lesionados en ruta 19

Una hora después, sobre las 7:30 horas, sucedió el otro siniestro. Fue en ruta 19, a tres kilómetros de Chuy, en el departamento de Rocha.

Un auto con cuatro ocupantes, por causas a determinar, despistó y volcó. Uno de los ocupantes murió y tres personas resultaron lesionadas.