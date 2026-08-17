Tragedia en ruta 8: cuatro personas murieron tras choque frontal entre un camión y una camioneta

Cuatro personas murieron este lunes en un siniestro de tránsito fatal, que involucró a un camión y una camioneta doble cabina. El choque ocurrió en ruta 8, en el kilómetro 300, en el departamento de Treinta y Tres.

La Dirección Nacional de Policía Caminera informó que a las 17:00 horas se dio una colisión frontal entre un camión tractor con tolba y una camioneta doble cabina.

La ruta se encuentra totalmente cortada sin posibilidad de desvíos. Hay lluvia torrencial en la zona, reportó Caminera.

Siniestro de tránsito fatal en ruta 8. Foto: Policía Caminera.

Siniestros fatales el fin de semana

Dos siniestros de tránsito fatales ocurrieron en la mañana del domingo en rutas nacionales. Uno de ellos fue en ruta 31, en el kilómetro 76, en el departamento de Salto donde murió un motociclista.

El fatal accidente sucedió sobre las 6:35 horas cuando la víctima, un adolescente de 17 años, chocó contra la baranda del puente sobre Arroyo Valentín, según informó la Dirección Nacional de Policía Caminera.

Luego de la actuación de Caminera llegó el Personal del Comando de la Jefatura, la Policía Científica y el fiscal de turno que concurrieron a observar la escena del hecho.

Ahora la Policía de Salto, trabaja para saber cómo ocurrieron los hechos, ya que no están claras las causas que provocaron el siniestro.

Siniestro fatal en ruta 31 de Salto este domingo 16 de agosto de 2026. Foto: Policía Caminera.

Un fallecido y tres lesionados en ruta 19

Una hora después, sobre las 7:30 horas, sucedió el otro siniestro. Fue en ruta 19, a tres kilómetros de Chuy, en el departamento de Rocha.

Un auto con cuatro ocupantes, por causas a determinar, despistó y volcó. Uno de los ocupantes murió y tres personas resultaron lesionadas.