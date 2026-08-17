Asesinaron a un joven de 17 años y la Policía detuvo al sospechoso, que estaba en la misma casa

Un adolescente de 17 años fue asesinado a balazos en una casa del barrio Pérez Castellanos, en Montevideo. El homicidio ocurrió en Héctor Odriozola y General Flores en la madrugada de este lunes.

Según información que divulgó la Policía, efectivos concurrieron a la vivienda tras recibir un llamado por una persona herida de arma de fuego. Al llegar encontraron al adolescente tendido sobre una cama y con una herida de disparo en el cráneo, ya sin signos vitales. Personal médico constató su fallecimiento.

En el lugar la Policía recabó testimonios y encontró, en la misma casa, al presunto autor del crimen, un joven de 19 años con antecedentes penales. En la vivienda también se encontraba un familiar del indagado, que fue quien vio por primera vez la escena en el dormitorio y llamó a la Policía.

Según se desprende del parte policial, los jóvenes de 19 y 17 años se encontraban en la casa, mantuvieron una discusión y entonces el más grande le disparó al más chico.

Al menos una vaina fue encontrada en la cama y, en otra habitación, la Policía encontró la pistola 9mm con la que presuntamente se cometió el homicidio.

Ahora la investigación se encuentra a cargo del Departamento de Homicidios de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, con intervención de la Fiscalía de Homicidios, que dispuso que se hicieran pericias en la escena del crimen, así como tomar declaraciones a posibles testigos, relevar las cámaras de seguridad que haya en la zona, entre otras medidas.

Jóvenes de 18 y 21 años fueron asesinados en ataque a tiros

Por otro lado la Policía investiga un doble homicidio ocurrido en la noche del sábado 15 de agosto, próximo a las 20:20 horas, en la zona de Villa García, en Mangangá y José Magallanes, donde dos jóvenes de 18 y 21 años fueron asesinados mediante disparos de arma de fuego.

Tras tomar conocimiento del hecho, efectivos policiales concurrieron al lugar y realizaron las primeras actuaciones, que permitieron establecer que los disparos fueron efectuados desde dos motos cuyos ocupantes se dieron a la fuga, según informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado.

Las víctimas fueron trasladadas por separado a la Policlínica de Malinas, donde personal médico constató sus fallecimientos.