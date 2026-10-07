Inumet emite una alerta por tormentas puntualmente fuertes con granizo y rachas de viento: las zonas afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este jueves una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes. En principio, Inumet informó que la advertencia dará comienzo a las 12:00 y se actualizará a las 15:00 o ante cambios significativos.

"El área será afectada por tormentas (puntualmente) fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica", indicó el Instituto Uruguayo de Metorología.

Localidades afectadas por la alerta amarilla

Colonia: Todo el departamento.

Flores: Andresito, Cerro Colorado, Ismael Cortinas, La Casilla y Trinidad.

Paysandú: Casa Blanca, Chacras de Paysandú, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Lorenzo Geyres, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.

Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, General Borges, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo Berlín, Tres Quintas, Villa María y Young.

San José: Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, San José de Mayo y Villa María.

Soriano: Todo el departamento.Se insta a la población a mantenerse informada y atenta a las actualizaciones meteorológicas.

Alerta amarilla Foto: Inumet

El mapa de las tormentas: cómo se desplazan las lluvias de este miércoles

Este miércoles Uruguay vuelve a tener lluvias y tormentas en casi todo su territorio. El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió un aviso especial a la población en el que advirtió de "tormentas muy fuertes y puntualmente severas".

Dice el aviso especial que a partir de la tarde de este miércoles empezarán las desmejoras de las condiciones del tiempo por el litoral oeste, donde se desarrollarán tormentas fuertes y muy fuertes. Desde esa zona se irán desplazando hacia el este, barriendo el territorio y alcanzándolo casi en su totalidad.

"A partir de la noche se prevén tormentas muy fuertes y puntualmente severas que se irán desplazando gradualmente hacia el este durante el jueves, afectando el resto del territorio", indica el aviso especial.

"Los acumulados más significativos se prevén en el entorno de los 40-80 mm y puntualmente superiores en el norte y este", aclara Inumet al señalar cuáles serán las zonas más afectadas. Finalmente el organismo indica que "en zonas de tormentas podría registrarse caída de granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica".

¿A qué hora habrá tormentas en Montevideo?

El meteorólogo Mario Bidegain mostró en su cuenta de X un pronóstico del modelo ECMWF que indica que las lluvias y tormentas ingresarán por el oeste y suroeste después del mediodía y que "en Montevideo las tormentas se darían después de las 15:00".

El pronóstico de Inumet para Montevideo y el área metropolitana muestra que este miércoles la mínima será de 14°C y la máxima de 20°, con precipitaciones y tormentas aisladas después del mediodía y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en zonas costeras. El jueves comenzará a bajar la temperatura: la mínima será de 14° y la máxima de 18°; se esperan precipitaciones y tormentas durante la mañana y algunas lluvias aisladas en la tarde, con mejoras temporarias.

Para el viernes no se descartan algunas precipitaciones pero en todo caso serían menos probables y más suaves, aunque la temperatura seguirá bajando: 14° y 16°.

De cara al fin de semana se prevé que la temperatura mínima se mantenga en 13° y la máxima entre 16° y 17° y hay alta probabilidad de lluvias el sábado, aunque también se prevén algunos momentos de sol. El domingo las chances de precipitaciones son bajas.