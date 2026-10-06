El pronóstico para el miércoles 7 de octubre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el pronóstico del clima en Uruguay para el miércoles 7 de octubre de 2026 estará marcado por inestabilidad en buena parte del país, con una mínima nacional de 10°C y una máxima de 26°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará nubosa a cubierta, con precipitaciones y tormentas, acompañadas por viento del noreste y este de 20 a 40 km/h. Hacia la tarde/noche continuará el cielo nuboso y cubierto, aparecerán neblinas y persistirán las lluvias y tormentas, con viento del noreste de 20 a 40 km/h y rachas muy fuertes asociadas a la actividad eléctrica; mínima de 15°C y máxima de 26°C.

Para el noreste, la mañana se presentará con cielo nuboso y cubierto, lluvias y probables tormentas, mientras que el viento soplará del sector este entre 20 y 40 km/h. En la tarde/noche seguirá la cobertura nubosa, con precipitaciones y tormentas, viento del noreste de 20 a 40 km/h y rachas muy fuertes vinculadas a los núcleos de tormenta; mínima de 14°C y máxima de 24°C.

En el suroeste, la mañana comenzará desmejorando, con aumento de nubosidad, precipitaciones y tormentas aisladas, además de viento del noreste de 20 a 40 km/h. Para la tarde/noche se prevé cielo cubierto y condiciones ventosas en zonas costeras, con lluvias y tormentas, viento del noreste a variables de 20 a 40 km/h, rachas de hasta 60 km/h en la costa y rachas muy fuertes asociadas a tormentas; mínima de 11°C y máxima de 23°C.

En el centro-sur, la mañana mostrará un deterioro gradual, con incremento de nubosidad, precipitaciones y tormentas, junto con viento del noreste de 20 a 40 km/h. Durante la tarde/noche dominará el cielo cubierto y ventoso en áreas costeras, con continuidad de lluvias y tormentas, viento del noreste a variables de 20 a 40 km/h, rachas de hasta 60 km/h en la costa y rachas muy fuertes asociadas a tormentas; mínima de 10°C y máxima de 22°C.

Día de lluvia en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Este y área metropolitana

En el este, la mañana estará desmejorando con aumento de nubosidad y precipitaciones escasas, con viento del noreste y este de 20 a 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras. Hacia la tarde/noche el cielo quedará cubierto y ventoso sobre la costa, con precipitaciones y tormentas, viento del noreste de 20 a 40 km/h, rachas de hasta 60 km/h en zonas costeras y rachas muy fuertes asociadas a tormentas; mínima de 11°C y máxima de 23°C.

En Punta del Este, la mañana tendrá un desmejoramiento con aumento de nubosidad y precipitaciones escasas, acompañadas por viento del noreste y este de 20 a 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h. Para la tarde/noche se prevé cielo cubierto y ambiente ventoso, con lluvias y tormentas aisladas, viento del noreste de 20 a 40 km/h, rachas de hasta 60 km/h y rachas muy fuertes asociadas a tormentas; mínima de 14°C y máxima de 16°C.

En Montevideo y área metropolitana, la mañana se presentará desmejorando, con aumento de nubosidad y precipitaciones escasas, mientras el viento soplará del noreste y este de 20 a 40 km/h. En la tarde/noche el cielo estará cubierto y ventoso, con precipitaciones y tormentas aisladas, viento del noreste a variables de 20 a 40 km/h, rachas de hasta 60 km/h en zonas costeras y rachas muy fuertes asociadas a tormentas; mínima de 13°C y máxima de 20°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.