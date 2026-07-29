"Pudo ser una masacre": el parteaguas que dejó el ataque a balazos en Parque Rodó, según Martín Aguirre

Martín Aguirre, director de redacción de El País, analizó en el programa de streaming En Clave País los recientes episodios de violencia vinculados al narcotráfico en Uruguay. Tras el ataque a balazos ocurrido el pasado viernes por la madrugada en las canteras del Parque Rodó, donde fue asesinado un niño de 12 años, Aguirre apuntó a la ausencia de reacciones contundentes del Estado frente al avance de la inseguridad.

"Para mí esto es un parteaguas. Que un tipo en una moto abra fuego como con una metralleta contra gente y mate a un niño de 12 años, pudo haber sido una masacre", apuntó el director de redacción.

Aguirre lo contextualizó con el sangriento episodio con el quíntuple homicidio en el barrio Monarca, ocurrido semanas atrás. Lamentó que la respuesta pública minimice el impacto real de lo sucedido. "Me llamó mucho la atención que no vi una reacción ni del gobierno, ni de la sociedad, ni de la oposición del nivel que yo me hubiera imaginado para la gravedad del episodio", cuestionó.

Martín Aguirre en su columna semanal para En Clave País Foto: Darwin Borrelli

La crisis del sistema carcelario y los límites de la autoridad

Aguirre profundizó sobre la percepción de impunidad de las bandas delictivas que disputan el narcomenudeo en barrios vulnerables. Explicó que las organizaciones operan sin temor a la acción policial. A pesar del importante despliegue de recursos, la presencia policial e infraestructura estatal no están logrando inhibir la comisión de delitos graves.

Además, señaló que la prisión dejó de funcionar como una medida disuasoria: "Así como las cárceles son un infierno en la tierra para cualquier persona más o menos normal, está visto que para las personas que están en este submundo no lo es, porque entran ahí y tienen un nivel de protección y de acomodo vital que no les genera miedo".

Martín Aguirre, director de redacción de El País Foto: Leonardo Mainé

Al ser consultado sobre las propuestas en el debate legislativo y político —como el comando de seguridad unificado planteado por Robert Silva, los allanamientos nocturnos defendidos por Javier García o un eventual plebiscito señalado por Pedro Bordaberry—, Aguirre subrayó la necesidad urgente de tomar medidas de fondo. Afirmó que "el Estado necesita mostrar un signo de autoridad de alguna manera y necesitas mostrarle a la gente que cometer un delito o violar normas ya morales tiene un costo".

Finalmente, Aguirre remarcó que el origen histórico del problema radica en el abandono progresivo de los asentamientos irregulares en Montevideo, lo que ha permitido que las redes del delito ocupen el lugar que dejó vacante la presencia del Estado.