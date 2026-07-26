García buscará que se habiliten los allanamientos nocturnos "cuando hay un delito grave"

El aniversario número 18 de la lista 40 del Partido Nacional, sector liderado por el senador Javier García, sirvió de escenario para reinstalar una conocida propuesta sobre la seguridad.

Pasado el mediodía y con el Congreso Nacional de Alianza País como marco, García anunció que su sector iniciará conversaciones con el resto de los partidos para volver a revisar la idea de habilitar los allanamientos nocturnos.

“Si el Frente Amplio está dispuesto a sentarse a conversar para que se habilite en el marco de la Constitución y de la ley, con la reglamentación precisa que permita la garantía necesaria de la Justicia, para que se pueda allanar por la noche cuando hay un delito grave, aquí está el Partido Nacional”, aseguró el senador durante su intervención en el congreso realizado en el Club Cordón.

Del encuentro también participaron el presidente del directorio nacionalista, Álvaro Delgado y el exlegislador herrerista Luis Alberto Heber, entre otras figuras nacionalistas.

García sostuvo que le iba a solicitar a Carlos Camy, también senador, que iniciara conversaciones con el Frente Amplio, el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Independiente sobre este tema. “Para ver si todos estamos de acuerdo sin las urgencias del pasado y con el tiempo que tenemos ahora”, añadió.

En las pasadas elecciones nacionales de octubre de 2024 esta iniciativa que busca modificar la Constitución -su artículo 11 establece que el hogar es sagrado inviolable y que nadie puede ingresar por la noche sin el consentimiento de quienes viven allí- fue puesta en consideración de la ciudadanía mediante un plebiscito. En ese entonces, fue rechazado por más del 60%.

El senador también se mostró crítico con el accionar del presidente Yamandú Orsi y manifestó que, desde su fuerza política, muchas veces ven que “no se hace cargo”. “Ejercer el liderazgo no es optativo o voluntario. El presidente tiene que hacerse cargo de los problemas del país, para eso fue elegido”, manifestó.

“Los uruguayos no se sienten bien, porque cuando uno está amenazado en su integridad o su vida, no es libre. La sociedad tiene limitada su libertad porque hay grupos, hay mafias, que se han dedicado a ejercer la autoridad donde no la ejerce el Estado”, agregó.

Inacción del gobierno “Solo se ocupó de destruir los logros” Desde el sector señalaron en su declaración que “la inacción del gobierno”, al igual que su “falta de liderazgo” ha causado “un malestar social creciente”. “La falta de ejercicio de la autoridad ha permitido el avance de la violencia más desatada que le ha ganado al Estado su presencia en los barrios”, se denunció en el documento de Alianza País. En la declaración también se criticó al gobierno en materia económica y se señaló que se ve una “permanente disputa interna” en la coalición de izquierda que “genera incertidumbre, desinversión, caída de la actividad y alertas serias en materia de empleo”. Por otra parte, se puso en cuestionamiento la forma que tiene el gobierno de mantener un diálogo con la oposición. “El gobierno no ha promovido un diálogo sincero y leal con la oposición, y desde el primer día que asumió solo se preocupó en enfrentar y destruir los logros y avances de nuestro gobierno. Destruye, pero no construye”, se sostiene en el documento de la agrupación nacionalista.

Críticas al FA

Previo a la intervención de García uno de los oradores más ovacionados por la militancia de Alianza País -un acuerdo entre la Lista 40, Mejor País y Alianza Nacional, entre otros- fue el senador Sebastián Da Silva. El legislador de la Lista 40 se mostró crítico con la gestión del Frente Amplio y aseguró que “está destruyendo los valores” que “han caracterizado al Uruguay como nación”. “Han destruido la convivencia, han destruido la tolerancia”, afirmó.

En este sentido, Da Silva opinó que actualmente el rol del Partido Nacional no es “ganar el próximo gobierno” sino ser “los guardianes del país, que se está cayendo a pedazos”.

En una línea similar se había expresado un rato antes el expresidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP) Juan Curbelo. El también dirigente de la Lista 40 reivindicó el rol que su sector está ocupando y los posicionamientos férreos en relación con el gobierno de Orsi. “Somos una oposición real” dijo y agregó: “Somos oposición a un gobierno que le mintió a la gente, que no tiene liderazgo, que no tiene rumbo, ejemplos sobran”.

A su tiempo, el senador Sergio Botana insistió en que “el país se cae a pedazos”.

Por su parte, el senador Carlos Camy hizo referencia a la “responsabilidad” que tiene Alianza País al ser la lista más votada del Partido Nacional. “Por supuesto a vigilar el gobierno y la República, eso lo hacemos hace 190 años. (...) Pero también de proponer porque nos votaron para hacer cosas que no pudimos hacer porque no ganamos. Y ante un gobierno sin ideas, nosotros tenemos que marcarle el camino y no esperar tres años y medio para ganar porque seríamos poco nacionales”, sostuvo.

Además, llamó a que los jóvenes militantes a que se apropien del “desafío” de que el Partido Nacional pueda gobernar en Montevideo, un bastión del Frente Amplio desde 1990.