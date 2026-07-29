Menos horas de trabajo sin reducción de salario: el histórico cambio que puede concretarse en la construcción

El presidente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), Richard Ferreira, fue entrevistado este miércoles en el streaming En Clave País y confirmó que, en el marco de la negociación con los empresarios, está a punto de firmarse un acuerdo para reducir el tiempo de trabajo sin que haya pérdida salarial.

Ferreira explicó que en la construcción hay reuniones entre sindicato y empresarios para firmar un nuevo convenio colectivo y que, luego de varias idas y vueltas, "se pudo empezar a destrabar la negociación" y se está cerca de alcanzar un nuevo convenio que reduce, en un plazo de cuatro años y de forma escalonada, la semana laboral de 44 a 40 horas, así como en 2008 se firmó un arreglo para pasar de 48 a 44.

"Ya llevamos más de 11 reuniones formales bipartitas y recién esta semana se pudo empezar a destrabar la negociación a partir de la plataforma que presentamos en julio, que no solamente habla de salario sino que habla fundamentalmente de seguir mejorando las condiciones de trabajo", indicó Ferreira, quien añadió que uno de los puntos centrales de la discusión es la reducción del tiempo de trabajo.

"Nosotros planteamos ir a un proceso de reducción hacia las 40 horas sin pérdida salarial, una propuesta que no es nueva para el sector. En 2008 avanzamos a 44 cuando estábamos sobre 48. Estamos en una industria que no está en crisis y puede absorber la reducción del tiempo de trabajo", dijo, alegando que esta medida tendría un impacto en la "mejora de la calidad de vida" de los obreros.

Nuevo convenio colectivo indica "ir descontando una hora por año"

Según explicó, la última propuesta surgió recientemente desde el sector empresarial y plantea una reducción progresiva por los próximos cuatro años, misma duración que tendría el nuevo convenio colectivo. La idea es ir "descontando una hora por año".

Resta afinar detalles sobre "la forma de aplicación" del nuevo convenio "para asegurar que se cumpla", dijo Ferreira, quien afirmó que este convenio no solamente abarca a los trabajadores de las obras sino también a los del rubro del hormigón, de la cerámica, de la industria de la extracción y los peajes.

Richard Ferreira, presidente del Sunca, en entrevista con En Clave País. Foto: DARWIN BORRELLI

En esta dirección descartó que un convenio con estas características pueda alejar a potenciales inversores: "Ya en 2008 cuando se hablaba de reducción de tiempo de trabajo se decía que estas propuestas podían generar que los inversores se fueran; 18 años después, nada de eso pasó, hoy la industria de la construcción sigue siendo pujante y mantiene los niveles de ocupación".

"La pelea que estamos dando es en procura de un convenio colectivo, que es lo mejor que le puede pasar a la industria porque no va en beneficio solo de los trabajadores sino también del sector empresarial", dijo, argumentando que a los empresarios les permite "planificar su trabajo durante cuatro años sabiendo que no van a tener conflicto por un nuevo convenio".

Richard Ferreira, presidente del Sunca, en entrevista con En Clave País. Foto: DARWIN BORRELLI

Richard Ferreira: "El 90% de los conflictos" son por "incumplimientos del sector empresarial"

En esta línea, Ferreira descartó que el Sunca sea responsable de la mayor parte de los conflictos en la industria de la construcción. Citando datos de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), afirmó que "el 90% de los conflictos que hubo en la industria de la construcción fueron producto de incumplimientos del sector empresarial" y por tanto "hay algo que las gremiales empresariales tendrían que revisar".

Además, aseveró que la medida de paro "es la última" que se toma habitualmente: "El trabajador no se levanta a las 5:00 de la mañana para ir a la obra para generar un conflicto porque no vivimos del conflicto".