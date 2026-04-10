Asamblea del Sunca en Maldonado terminó a los gritos y empujones y con fuertes acusaciones

Una asamblea del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) en Maldonado terminó a los gritos y empujones entre obreros. La situación quedó filmada por un participante de la reunión y fue subida a redes sociales por el secretario general de la agrupación en ese departamento, Michael Pistone.

La instancia estaba vinculada a la obra en el antiguo hotel San Rafael, donde se está construyendo el Cipriani Resort, Residences & Casino, del Grupo Cipriani, que contrató para esa obra a la empresa constructora argentina Criba.

El problema en la asamblea ocurrió cuando se enfrentaron dos corrientes sindicales: la lista que lideró las últimas elecciones a nivel local, la 14.411, y la que dirige la agrupación a nivel nacional, la 658.

Según Pistone, quien dio detalles de lo sucedido en su cuenta de X, la 658 hace "los mandados" a Criba, aunque representa "a los menos" en esa obra. El País intentó contactarse con Richard Ferreira, presidente del Sunca a nivel nacional y referente de la 658, quien hasta el momento prefirió no hacer comentarios.

Según supo El País, la obra se realiza, como es habitual en el rubro de la construcción, con contratos fragmentados, es decir, que empiezan y terminan según la etapa del proyecto en la que se esté. Distintas partes de cada obra requieren distintas cantidades de obreros, y especialistas en rubros diversos.

Construcción del proyecto de Cipriani en el antiguo hotel San Rafael. Ricardo Figueredo/Archivo El Pais

Para Pistone, referente de la lista 14.411, era necesario realizar la asamblea para discutir lo que entiende que son "despidos de manera arbitraria" por parte de la constructora. Una vez reunidos los sindicalistas, la corriente que lidera a nivel departamental llevó "una propuesta" que implica la realización de reuniones bipartitas entre el sindicato y representantes de la empresa antes de cortar contratos.

No obstante, "como lamentablemente es común en esta obra", según Pistone, los delegados de la lista 658, "que le hacen una y mil veces los mandados" a la empresa y que "no aceptan" que la 14.411 es mayoría en Maldonado, "empezaron a distorsionar la asamblea".

Pistone aseguró que recibió "amenazas e insultos" de parte de uno de los integrantes de la otra corriente y aseguró que hubo quienes "intentaron por todos los medios" que hubiera golpes, cosa que "no pasó".

"Tenían eso preparado porque tenían los teléfonos prendidos para armar el circo que siempre arman", dijo al compartir el video. "Para el bolsillo de esos mandaderos siguen entrando horas extras mientras salen compañeros a la calle", añadió, y concluyó que no acordará con "mandaderos y alcahuetes".

La versión de la empresa constructora tras el conflicto en la asamblea del Sunca

El País accedió a un comunicado de la empresa constructora en el que manifestó el "más enérgico repudio a cualquier acto de violencia en el ámbito laboral" y señaló que "el diálogo es el único camino legítimo para resolver diferencias".

Construcción en el predio del antiguo hotel San Rafael. Foto: Intendencia de Maldonado.

"La industria de la construcción posee características particulares que es importante comprender. En proyectos de esta escala, múltiples oficios intervienen en etapas sucesivas y con duraciones distintas: los rubros de hormigón dan paso a la obra civil e instaladores, que a su vez ceden lugar al personal de terminaciones. Esta rotación genera, de manera natural e inevitable, altas y bajas de personal a lo largo del proyecto", indica el escrito, que luego añade: "Estas altas y bajas son dialogadas con la comisión sindical y fundamentadas técnicamente. Ninguna alta o baja es arbitraria, sino que obedece al ritmo de la obra y tienen fundamentos técnicos objetivos".

Por otro lado, Criba informó que "el centro de trabajo cuenta con asambleas internas que han transcurrido sin inconvenientes, reflejo de un vínculo de trabajo constante y constructivo con la representación sindical del lugar".