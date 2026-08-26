Policía detuvo a seis personas vinculadas al crimen de un niño de 12 años en las canteras del Parque Rodó

El Ministerio del Interior informó que seis personas fueron detenidas en el marco de la investigación por el asesinato de un niño de 12 años en las canteras del Parque Rodó mientras se desarrollaba un encuentro con picadas hace un mes.

En un comunicado difundido este miércoles se informó que los investigadores del Departamento de Homicidios llevaron a cabo ocho allanamientos en el barrio Maroñas.

Se desplegaron "varios equipos en la zona" con el objetivo de "lograr la detención de seis personas vinculadas al hecho ocurrido el pasado 24 de Julio" en rambla Presidente Wilson y Domingo Sarmiento, un episodio en el que también resultaron heridas cinco personas por el ataque a balazos.

Bajo la supervisión de la fiscal Sabrina Flores, de primer turno de Homicidios, "luego de un minucioso análisis de información y tareas de campo lograron recolectar medios de pruebas suficientes para individualizar al menos seis personas involucradas en el ataque".

Operativo policial tras ataque a balazos en el Parque Rodó. Foto: Darwin Borrelli

Cinco varones jóvenes —uno de 20 años, dos de 22 y dos de 25— y otra joven de 20 años fueron detenidos en el marco de la investigación. Uno de los involucrados ya cuenta con antecedentes penales. Quedaron a disposición de la Justicia.

"Además de las detenciones, se incautaron cuatro armas de fuego (una pistola, un revolver y dos rifles), vainas y municiones que serán enviadas para pericia a Policía Científica. También dos autos que serán periciados", concluye el comunicado.