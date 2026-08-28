Músicos de banda tropical sufrieron un fuerte accidente en Ruta 5 cuando volvían de un show

Integrantes de la banda uruguaya La Nueva Historia sufrieron un fuerte accidente de tránsito cuando regresaban a Montevideo luego de presentarse en la localidad de Ansina, departamento de Tacuarembó. Pese a la violencia del impacto y a los importantes daños que sufrió el vehículo, no se registraron heridos de gravedad.

El siniestro ocurrió en la mañana del martes 25 de agosto sobre Ruta 5, a la altura del kilómetro 31, en la zona de Progreso. La camioneta en la que viajaban los músicos impactó por alcance contra la parte trasera de un camión que transportaba una carga forestal, según informó Telenoche.

Las causas del choque todavía son materia de investigación. A raíz del impacto, un joven de 28 años resultó lesionado y debió ser trasladado para recibir asistencia médica. Otros integrantes del grupo también permanecen bajo seguimiento y en proceso de recuperación.

Las imágenes de la camioneta luego del accidente dan cuenta de la violencia del choque: el vehículo sufrió importantes destrozos, especialmente en su parte delantera.

Luego de recibir numerosos mensajes y llamadas de seguidores preocupados por lo sucedido, Jonathan Ferreira, líder de La Nueva Historia, publicó un video en redes sociales para llevar tranquilidad y agradecer las muestras de cariño.

“Después de tocar en Ansina, La Nueva Historia, en su viaje de regreso hacia Montevideo, sufre un accidente en la Ruta 5, el cual, gracias a Dios, las pérdidas fueron solamente materiales”, expresó.

Ferreira explicó que los integrantes afectados están recibiendo atención y que algunos sufrieron mayores consecuencias que otros. “Los damnificados ya están siendo atendidos y en recuperación. Algunos han sido más afectados que otros”, señaló.

El músico pidió además consideración para sus compañeros durante el proceso de recuperación. “Quería pedirle a todo el público respeto y consideración hacia ellos y hacia sus familias también en este momento”, manifestó.

Ferreira aseguró que permanece en contacto con cada uno de los integrantes de la banda y atento a su evolución. “Estoy al pie del cañón, estoy a la orden, a disposición y pendiente de cada uno de los gurises de la banda”, afirmó.

Finalmente, agradeció el apoyo recibido desde que se conoció la noticia y adelantó que el grupo comunicará cualquier novedad sobre el estado de los músicos.

“Quería agradecerles también a cada uno de ustedes por preocuparse, por los mensajes, por las llamadas. En cuanto tengamos más información o alguna novedad vamos a estar publicando. Agradecerles por el cariño y nos vemos pronto, si Dios quiere”, concluyó.