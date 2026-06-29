El pronóstico para el martes 30 de junio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el martes 30 de junio el clima en Uruguay tendrá una jornada fría, con presencia de heladas en varias zonas y visibilidad reducida en la mañana; el rango térmico nacional irá desde una mínima de -2°C hasta una máxima de 16°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima marca una mañana de cielo algo nuboso a nuboso, con nieblas, neblinas y heladas, mientras que hacia la tarde y la noche continuará la nubosidad variable sin fenómenos destacados; el viento soplará del sureste y este de 10 a 30 km/h durante toda la jornada. La mínima será de -1°C y la máxima de 16°C.

Para el noreste, la mañana comenzará con cielo algo nuboso y nuboso, acompañado por nieblas, neblinas y heladas, y en la tarde/noche se mantendrá una situación similar de nubosidad variable, ya sin otros fenómenos previstos; los vientos serán del sureste y este de 10 a 30 km/h. Las temperaturas irán de -1°C a 14°C.

En el suroeste, la primera parte del día presentará cielo claro a algo nuboso, con períodos nubosos, nieblas, neblinas y heladas, mientras que durante la tarde y la noche persistirá el cielo claro a algo nuboso con intervalos de nubosidad; el viento irá del sureste al noreste de 10 a 20 km/h en la mañana y luego será del noreste de 10 a 20 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h. La mínima será de 0°C y la máxima de 14°C.

En el centro-sur, el panorama para la mañana será de cielo claro a algo nuboso, con períodos de nubosidad, nieblas, neblinas y heladas, y hacia la tarde/noche continuará el cielo claro a algo nuboso con pasajes nubosos; el viento comenzará variable de 0 a 10 km/h y rotará al sector este de 10 a 20 km/h, manteniéndose luego del este de 10 a 20 km/h. Las temperaturas se ubicarán entre -2°C y 14°C.

Cielo con claros y nubes Foto: Archivo El País

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana tendrá cielo claro a algo nuboso, con períodos de nubosidad, nieblas, neblinas y heladas, mientras que en la tarde y la noche seguirá el cielo claro a algo nuboso con intervalos nubosos y posibles neblinas con bancos de niebla; el viento será variable de 0 a 10 km/h y luego del noreste de 10 a 20 km/h, pasando más tarde al sector este de 10 a 30 km/h. La mínima será de -1°C y la máxima de 13°C.

Para Punta del Este, la mañana se presentará con cielo claro a algo nuboso, períodos nubosos, nieblas y neblinas, y durante la tarde/noche continuará el cielo claro a algo nuboso con pasajes de nubosidad; los vientos serán variables de 0 a 10 km/h y luego del noreste de 10 a 20 km/h, afirmándose más tarde del noreste y este de 10 a 30 km/h. Las temperaturas irán de 7°C a 12°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la jornada comenzará con cielo claro a algo nuboso, períodos nubosos, nieblas, neblinas y heladas, mientras que hacia la tarde y la noche predominará el cielo claro y algo nuboso; el viento será variable de 0 a 10 km/h y luego del noreste de 10 a 20 km/h, rotando más tarde al sector este de 10 a 20 km/h. La mínima será de 1°C y la máxima de 14°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.