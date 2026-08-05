Montevideo Shopping presenta cuatro días de descuentos, beneficios, degustaciones y experiencias

Como parte de esta edición, el espacio ubicado en el primer piso del centro comercial se convertirá en el punto de encuentro de la experiencia Shopping Sale Ciclos. Allí, de 18:00 a 21:00 horas, distintas marcas ofrecerán degustaciones, presentaciones de productos y activaciones especialmente diseñadas para que el público pueda conocer sus propuestas y disfrutar de un momento diferente durante su visita.

Shopping Sale Ciclos busca que la experiencia de compra vaya más allá de los descuentos, generando un espacio donde las promociones convivan con experiencias, entretenimiento y propuestas que inviten a permanecer, recorrer y disfrutar del shopping.

La programación completa de las actividades, el detalle de las promociones y los locales adheridos estarán disponibles en las redes sociales de Montevideo Shopping y www.montevideoshopping.com.uy