Nuevas marcas, inversiones millonarias y ampliaciones: lo que cambia en los shoppings de Uruguay

Los principales shoppings de Uruguay transitan los últimos meses de 2026 con una agenda de aperturas, renovaciones de locales y proyectos de ampliación. La llegada de marcas internacionales, la incorporación de nuevas propuestas gastronómicas y de servicios, y la expansión de espacios comerciales marcan el cierre del año. Algunos establecimientos, además, ya preparan inversiones millonarias para los próximos años.

En diálogo con El País, los gerentes de varios centros comerciales detallaron las novedades previstas para octubre, noviembre y diciembre, las reformas en marcha y los proyectos que modificarán la oferta de los shoppings en los próximos años.

Entre las principales incorporaciones figuran tiendas de indumentaria, artículos deportivos y decoración, así como gimnasios, propuestas gastronómicas y servicios médicos. A su vez, algunos centros comerciales avanzan en ampliaciones de miles de metros cuadrados, con inversiones que, en determinados casos, superan los US$ 10 millones.

Portones Shopping

Portones Shopping incorporará nuevas marcas durante las próximas semanas, mientras que otros establecimientos aprovecharán los últimos meses del año para ampliar o renovar sus locales, según adelantó su gerente, Nelson Barreto.

Una de las principales incorporaciones será Balmohk, marca de indumentaria principalmente femenina perteneciente al Grupo Bestseller, que abrirá un local de 330 metros cuadrados (m²). La inauguración está prevista para fines de octubre o principios de noviembre.

Otra de las novedades será la transformación de Paprika, que ampliará sus instalaciones hasta alcanzar casi 650 m². El espacio integrará también a Guappa y Papolino, bajo un formato de megatienda distribuida en dos niveles.

"Va a quedar con dos niveles y va a quedar muy, muy bueno", destacó Barreto, quien estimó que la apertura tendrá lugar entre mediados y fines de noviembre.

También se instalará The North Face, que ocupará un espacio de 103 m² y cuya inauguración se espera para fines de octubre o principios de noviembre. "Estamos muy contentos de que se haya sumado (The North Face). Ya están en obra, así que pensamos que en noviembre ya los vamos a tener abiertos", afirmó el gerente.

Portones Shopping cumple 30 años Foto: Ignacio Sánchez

La oferta de indumentaria se ampliará, además, con O'Neill, que abrirá un local de 90 m² durante la primera mitad de noviembre, y Polanco, que ocupará el antiguo espacio de Rusty, de 40 m². Rusty, por su parte, se trasladará a un local más amplio, de 65 m².

Los cambios también alcanzarán al sector servicios. Abitab dejará su formato de kiosco para instalarse en un local de 50 m². Según Barreto, permitirá mejorar la atención al público. "Creo que va a mejorar la cola de usuarios y de la atención a la gente", señaló.

A estas novedades se sumará un nuevo local de Créditos Directos, también de 50 m². En paralelo, BAS y San Roque realizan obras de renovación en sus respectivos establecimientos.

Fuera de la oferta tradicional de tiendas, Portones incorporará un servicio de lavado de vehículos frente a la terminal de ómnibus. Se trata de un túnel automatizado que permite completar el lavado en aproximadamente dos minutos y cuya apertura está prevista para los próximos días. "Es una propuesta bien yankee. Enganchás el auto y el túnel se encarga de todo", explicó Barreto.

Tres Cruces Shopping

Tres Cruces Shopping atraviesa un período de ampliación de su oferta comercial, con cuatro incorporaciones de grandes dimensiones en los rubros de indumentaria, decoración, artículos deportivos y actividad física.

Su gerente, Marcelo Lombardi, explicó a El País que una de las novedades más recientes fue la inauguración de Kiabi. La cadena francesa abrió hace aproximadamente 20 días su segundo punto de venta en Uruguay, luego de su desembarco en Car One.

La marca ocupa un espacio de 1.200 m², una superficie que Lombardi destacó por sus dimensiones dentro del mercado local. "Esto es una tienda grande para los estándares de Uruguay", afirmó.

Las próximas inauguraciones se concentrarán principalmente entre noviembre y diciembre. Una de ellas será JYSK, firma danesa especializada en artículos para el hogar y decoración, cuya apertura está prevista para el 7 de noviembre. La compañía instalará su tercera tienda en Uruguay en un local de aproximadamente 800 m², luego de sus aperturas en Car One y Punta Carretas Shopping.

También se incorporará Decathlon, que ocupará un espacio de 1.400 m² y prevé comenzar a operar entre fines de noviembre y principios de diciembre. Al igual que JYSK, esta será su tercera tienda en el país, después de haber inaugurado establecimientos en Car One y Punta Carretas.

Movimiento de pasajeros frente a la Terminal de omnibus y shopping center de Tres Cruces por semana santa, semana de turismo, en Montevideo, ND 20240327, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Por otra parte, la cadena de gimnasios Smart Fit abrirá a fines de diciembre un local de 1.500 m². El establecimiento tendrá una fachada vidriada hacia bulevar Artigas, una de las características que Lombardi destacó del proyecto.

A estas cuatro grandes incorporaciones se sumarán otras dos aperturas durante octubre: Terrano, con aproximadamente 60 m², y Tifosi, con una superficie algo superior a los 40 m².

Montevideo Shopping

El movimiento comercial también se intensificó en Montevideo Shopping, donde durante agosto se concretaron varias aperturas y ampliaciones que tendrán continuidad a lo largo del último trimestre del año.

Según detalló su gerente, Rodrigo Ferreiro, durante agosto comenzaron a operar Carter's, Guapa, Birkenstock y Fitpoint. En ese mismo mes también se trasladaron e inauguraron nuevos establecimientos de Zenit, Ferretería 21, Cellfix y Hecho Acá.

La agenda de octubre incluye la reciente apertura de Game Stop. The North Face prevé comenzar a operar la próxima semana y Venefo lo hará hacia fines de mes.

Asimismo, GAP y Stadium se encuentran en proceso de traslado y tienen previsto reabrir a mediados de octubre con locales “totalmente renovados”. Puma también cambiará de ubicación dentro del centro comercial y pasará al nivel 1, donde se espera su inauguración hacia fines del mes.

Así quedará la reforma en montevideo Shopping. Foto: gentileza Montevideo Shopping.

En noviembre llegará Kiko Milano. Diciembre, en tanto, estará marcado por la incorporación de Balmohk, del Grupo Bestseller, junto con la apertura de nuevos locales de Jack & Jones y Only, ambos renovados y con mayor superficie comercial.

En paralelo, varias marcas ya concretaron ampliaciones en sus instalaciones. Entre ellas se encuentran Adidas, Lemon, Mosca y Benson & Thomas, además de La Isla, que incorporó un café a su propuesta.

El área de servicios también registró novedades con la apertura de Lavomat durante octubre.

Punta Carretas Shopping

Por su parte, Punta Carretas Shopping combina la llegada de nuevas marcas con una inversión destinada a ampliar su superficie comercial al aire libre.

En diálogo con El País, su gerente de marketing, Enrique Sojo, adelantó que en noviembre comenzarán las obras de Boulevard II, la segunda etapa de un proyecto de expansión que tuvo su primera inauguración en mayo de este año.

La nueva intervención incorporará aproximadamente 2.000 m² de superficie comercial y demandará una inversión estimada de US$ 7 millones. Su apertura está prevista para fines de 2027, mientras que las marcas que ocuparán los nuevos espacios todavía están en proceso de definición.

Punta Carretas Shopping. Foto: Archivo.

El desarrollo mantendrá el concepto abierto e integrado al barrio que caracteriza a la primera etapa de Boulevard. Allí comenzaron a operar recientemente OVS, cadena italiana de indumentaria, y Tesla, que abrió su primera tienda física en Uruguay.

De acuerdo con Sojo, ambas propuestas tuvieron una muy buena recepción del público, en un año en el que el centro comercial también amplió su presencia en distintos segmentos de consumo.

Entre las incorporaciones más recientes figuran New Era, especializada en gorras y vinculada a la moda urbana, y Kicks, orientada a “las últimas tendencias en calzado”. A ellas se suman Todo Moda y Baleine, que reforzaron la oferta de indumentaria y accesorios, y GRYK, con una propuesta gastronómica basada en productos congelados.

Por otra parte, Indian completó una “renovación integral” de su establecimiento, con una nueva distribución y exhibición de productos. La intervención incluyó además un espacio destinado a Indian Home, segmento de artículos para el hogar que “gana protagonismo dentro de la marca”.

De cara al cierre del año, Sojo confirmó otras tres inauguraciones previstas entre noviembre y diciembre. Se trata de Cotidiano, que ampliará las alternativas gastronómicas; Be Soul, con una propuesta de indumentaria unisex; y Marchand d’Arômes, que incorporará una nueva opción de perfumería y cuidado personal.

Las aperturas coincidirán con la temporada de fiestas, identificada por el ejecutivo como el “período de mayor movimiento comercial del año”.

"Buscamos ampliar la diversidad de la propuesta y generar nuevas formas de vincularnos con nuestros clientes, tanto desde la oferta comercial como desde la experiencia", sostuvo Sojo.

En esa línea, el ejecutivo destacó el alcance del próximo desarrollo. "Boulevard II es el siguiente paso para consolidar a Punta Carretas como un espacio integrado al barrio, cada vez más diverso y dinámico", afirmó.

Las Piedras Shopping

En Canelones, Las Piedras Shopping prepara nuevas incorporaciones comerciales para los últimos meses de 2026, con especial presencia de propuestas gastronómicas y marcas de indumentaria.

Su gerente, Martín Fodere, adelantó a El País que KFC abrirá a mediados de octubre un local de 80 m², mientras que Porto Vanilla comenzará a operar en el mismo período mediante una isla comercial que contará con su propio espacio para sentarse.

Las Piedras Shopping. Foto Archivo El País.

En noviembre se incorporará Subway, con un establecimiento de 40 m², lo que ampliará la oferta gastronómica del centro comercial.

En materia de indumentaria, el shopping sumará Papolino, con un local de 100 m², mientras que Guapa ampliará sus instalaciones hasta alcanzar los 270 m². La inauguración de este último establecimiento está prevista para principios de diciembre.

Estas novedades se sumarán a una serie de marcas que se incorporaron recientemente al complejo, entre ellas Game Stop, Todo Moda, Dean & Dennys y Multi Brand.

Costa Urbana Shopping

En Ciudad de la Costa, Costa Urbana Shopping prepara nuevas aperturas para el último trimestre del año y avanza en una ampliación de su superficie comercial que permitirá incorporar propuestas gastronómicas y comercios de otros rubros.

En diálogo con El País, su gerente, Alberto Gossweiler, adelantó que en los próximos días comenzarán a operar dos nuevos establecimientos. Uno será Tropical Smoothies, que se instalará en la plaza de comidas en un local de 30 m², mientras que la cadena Mumuso abrirá una tienda de 70 m².

Una de las principales novedades llegará en diciembre, cuando el centro comercial prevé inaugurar su ampliación sobre el lago. En ese sector se instalarán nuevas propuestas gastronómicas, entre ellas McDonald's, que contará además con un servicio de autoMac, MBC y Rudy Burgers.

La expansión también permitirá sumar comercios de otros rubros, como Decohogar y Juan Construye, mientras que existen otras marcas que todavía están en proceso de incorporación.

Costa Urbana Shopping. Foto: Archivo.

Los planes del establecimiento continuarán durante 2027. Según explicó Gossweiler, para el primer trimestre del próximo año están previstas reformas y ampliaciones en algunos locales que ya funcionan funcionan dentro del shopping.

Entre ellos se encuentran La Molienda y Antel, que buscan aumentar su superficie comercial y renovar sus instalaciones para responder a sus necesidades de espacio.

Las novedades de los shoppings de Maldonado

En Maldonado, Atlántico Shopping y Punta Shopping también preparan novedades para los últimos meses del año, aunque con enfoques diferentes. Mientras el primero avanza en nuevas superficies comerciales y en un proyecto de expansión de mayor escala, el segundo incorpora marcas de indumentaria, gastronomía, servicios y entretenimiento.

El gerente de Atlántico Shopping, Pablo Suárez, adelantó a El País que el establecimiento está ejecutando dos ampliaciones que prevé finalizar durante la primera quincena de diciembre.

La primera consiste en la habilitación del tercer nivel del shopping, donde se instalará Sky Clinic, un centro médico ambulatorio que ocupará aproximadamente 1.000 m² y contará con más de 30 consultorios.

El espacio reunirá diversas especialidades, entre ellas pediatría, medicina general, ginecología, rehabilitación, odontología y oftalmología. Según Suárez, todos los consultorios ya se encuentran ocupados y las obras presentan un avance superior al 50%.

El proyecto incluye además la instalación de dos escaleras mecánicas y un ascensor para conectar el segundo nivel con el tercero, de manera que los usuarios puedan acceder al centro médico a través del propio shopping.

Atlantico Shopping. Foto: archivo El País.

En paralelo, el complejo desarrolla otro espacio exterior independiente, también de 1.000 m², que estará distribuido en cuatro locales comerciales.

Uno de ellos ya fue alquilado a Rudy Burgers, que ocupará algo más de 250 m² y cuya apertura está prevista para diciembre, con el objetivo de comenzar a operar durante la temporada de verano.

En ese mismo desarrollo se instalará un nuevo showroom de Altius Live, que dispondrá de aproximadamente 230 m² y que Suárez describió como un espacio “de última generación”.

Los planes de Atlántico Shopping no se limitan a las aperturas previstas para este año. El gerente confirmó que en abril de 2027 comenzarán las obras correspondientes a la segunda fase de ampliación del establecimiento, que permitirá sumar alrededor de 30 locales comerciales.

La intención es que esa etapa esté finalizada para setiembre de 2028, mediante la incorporación de dos nuevos niveles comerciales conectados con los existentes. El desarrollo se ejecutará en el sector donde actualmente se encuentra el estacionamiento descubierto de la calle Camacho, que también crecerá junto con el shopping.

A más largo plazo, el plan maestro contempla la construcción de dos torres residenciales sobre el complejo. De acuerdo con Suárez, la decisión de acelerar la segunda etapa de ampliación responde al desempeño comercial del establecimiento y a la necesidad de disponer de nuevos espacios para las marcas.

"Tuvimos que adelantar un poco los plazos de la segunda etapa de ampliación, que incluye 30 locales", afirmó el gerente. La decisión se da en un contexto de ocupación plena del centro comercial, que actualmente no registra locales vacíos.

Por su parte, Uri Ivanier, gerente de Punta Shopping, detalló una extensa agenda de incorporaciones que se concretarán principalmente entre octubre y diciembre.

Una de las aperturas más recientes fue la de Glassy Waves, marca nacional que instaló un local de aproximadamente 40 m² en el nivel 1 del establecimiento.

Esta semana también está prevista la incorporación de Power Bus, una máquina expendedora robotizada de bebidas proteicas que funcionará en formato de isla comercial. Según Ivanier, la propuesta se suma en un contexto de creciente interés por este tipo de productos.

La oferta gastronómica también registrará cambios dentro del Mercado San Fernando, que actualmente reúne alrededor de 14 operadores y presenta una estética similar a la del Mercado Williman de Montevideo.

Punta Shopping. Foto: Ricardo Figueredo

En ese espacio, Gelato Factory se trasladará a un local más amplio, mientras que Lucciano's prevé incorporarse entre finales de octubre y principios de noviembre.

La oferta de indumentaria sumará a Lemon y New Era cuya apertura está prevista para fines de este mes, y Mango, que desembarcará hacia mediados de noviembre.

En el segmento de belleza, MAC Cosmetics abrirá una isla de aproximadamente 30 m² entre fines de octubre y principios de noviembre, mientras que Rooster Black, una barbería argentina, comenzará a operar a principios del próximo mes.

A estas incorporaciones se sumarán Gimona, marca de accesorios y regalería que anteriormente estaba presente en Enjoy y que llegará a Punta Shopping hacia finales de noviembre, y Lego, que instalará una isla a mediados de octubre.

Para diciembre está prevista además la incorporación de Kong Ride, una firma de bicicletas eléctricas que utilizará un formato de isla comercial.

En materia de entretenimiento, el shopping incorporará VR SPIN en noviembre, una propuesta de ciclismo en realidad virtual. Por otra parte, avanza el proyecto para instalar una isla comercial vinculada al transporte de pasajeros.

Salto y Paysandú Shopping

En el interior del país, Salto Shopping proyecta una ampliación que supondrá una inversión total cercana a US$ 17 millones y permitirá incorporar aproximadamente 5.000 m² de superficie comercial.

Luis Zúñiga, gerente de los centros comerciales de Salto y Paysandú, explicó a El País que el proyecto todavía se encuentra en etapa de planificación y prevé la incorporación de nuevos comercios y marcas.

La inversión directa en infraestructura rondará los US$ 11 millones. A ese monto se sumarán los desembolsos que deberán realizar los operadores comerciales para acondicionar sus locales, lo que elevaría la inversión total vinculada al proyecto a aproximadamente US$ 17 millones.

La ampliación también tendría un impacto en el empleo, según indicó el gerente, se estima que permitirá la creación de entre 200 y 250 puestos de trabajo permanentes.

La situación es diferente en Paysandú Shopping, donde por el momento no están previstas nuevas obras de ampliación. Según explicó Zúñiga, el establecimiento inauguró una expansión en diciembre de 2025 y actualmente atraviesa una etapa enfocada en recuperar la inversión realizada. Por ese motivo, señaló que "por ahora todo está quieto" en ese centro comercial.

El País también intentó comunicarse con representantes de Nuevocentro Shopping, pero no obtuvo respuesta.