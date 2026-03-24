Shoppings: las ventas empiezan 2026 con un crecimiento moderado y hay señales de alerta por el avance de Temu

El arranque de 2026 para los principales shoppings del país dejó un saldo positivo en términos de ventas, con crecimientos en los centros comerciales, aunque con matices según ubicación, rubros y condiciones específicas de cada complejo. A su vez, el avance de plataformas de comercio electrónico como Temu y la incertidumbre sobre el contexto internacional emergen como factores de preocupación para el resto del año.

Portones Shopping

El gerente general de Portones Shopping, Nelson Barreto, señaló que el centro comercial registró un crecimiento de 5% en el acumulado de enero y febrero respecto a 2025, y de 9% frente a 2024.

Entre los rubros más dinámicos destacó la alimentación, la vestimenta femenina y unisex, así como el segmento deportivo, que mostró subas superiores al 10%.

En cuanto al impacto del comercio electrónico, dijo que plataformas como Temu “sigue impactando” y calificó la situación como “increíble”, al cuestionar la falta de medidas y advertir que el fenómeno implica pérdida de recaudación para el Estado y perjuicios para los comercios instalados.

Portones shopping. El País.

Respecto al turismo, indicó que Portones no es un shopping con fuerte presencia de visitantes extranjeros, aunque en el bimestre se observó un leve aumento.

De cara al futuro, planteó un escenario de incertidumbre: los acontecimientos globales podrían afectar el comercio y generar dudas sobre la evolución de las ventas y el flujo de público.

Tres Cruces Shopping

El gerente general de Tres Cruces Shopping, Marcelo Lombardi, afirmó que las ventas del complejo crecieron 5% en términos constantes en el bimestre, y 7% si se excluye el supermercado, cuyo desempeño fue más moderado.

Dentro de los rubros, el supermercado aumentó entre 1% y 2%, mientras que gastronomía registró una caída cercana al 2%. En contraste, el calzado creció 11% y la tecnología mostró un salto de 45%, explicado en parte por la incorporación de un nuevo operador.

La indumentaria presentó comportamientos dispares: la masculina cayó levemente, mientras que el total del rubro avanzó 3%.

Sobre Temu, indicó que el impacto es “claro”, con niveles récord en el régimen de encomienda express. Señaló que los rubros más afectados son juguetes, indumentaria y calzado y anticipó que la tecnología podría verse afectada con cambios normativos que implican que en vez de tres compras al año por un máximo de US$ 200 cada una, se van a poder utilizar US$ 800 en total al año en una, dos o tres compras (según lo que quiera el consumidor).

Shopping Tres Cruces. Foto: Leonardo Mainé.

En cuanto al turismo de compras, lo calificó como estable. Para el resto del año, proyectó un crecimiento más moderado, de entre 3% y 4%, por encima del Producto Interno Bruto (PIB) pero lejos del dinamismo del bimestre, al que definió como “excepcional” y “por encima de las expectativas”.

Montevideo Shopping

El gerente Comercial de Montevideo Shopping, Rodrigo Ferreiro, indicó que las ventas se mantuvieron estables en enero y febrero en comparación con el mismo período de 2025.

Explicó que este comportamiento responde a las obras de reforma y ampliación en curso, orientadas a renovar el centro comercial y mejorar la propuesta de valor.

Costa Urbana Shopping

El gerente general de Costa Urbana Shopping, Alberto Gossweiler, reportó un crecimiento de alrededor de 4% en términos constantes en el bimestre.

Señaló que todos los rubros mostraron incrementos, con destaque en electrónica, deportes, indumentaria femenina, calzado y gastronomía.

Costa Urbana Shopping. Foto: Archivo.

Indicó que no puede medir objetivamente el impacto de Temu, dado que el shopping ha crecido en términos generales. Para 2026, proyecta aumentos tanto en ventas como en tráfico, apoyados en el crecimiento sostenido de su zona de influencia en el departamento de Canelones.

Las Piedras Shopping

El gerente general de Las Piedras Shopping, Martín Fodere, informó un crecimiento de 5% en ventas ajustadas por IPC en el período enero-febrero, en comparación con el mismo período del año anterior.

Los rubros con mejor desempeño fueron indumentaria, calzado y supermercado, mientras que bazar y decoración quedaron levemente por debajo de los niveles del año anterior.

Sobre el comercio electrónico, señaló que genera un entorno más desafiante, especialmente en productos de bajo costo y alta estandarización. Sin embargo, destacó que los locales físicos mantienen ventajas en “experiencia de compra, inmediatez y confianza en el producto, sumado a la experiencia de visita del cliente al shopping”.

Nuevocentro Shopping

El gerente general de Nuevocentro Shopping, Alex Malachowski, indicó que en ambos meses las ventas crecieron por encima del 10% en términos reales.

Los rubros más dinámicos fueron vestimenta masculina e infantil, deportes, calzado, joyería y tecnología.

NuevoCentro Shopping. Foto: Archivo.

Advirtió que tanto Temu como el sistema de franquicias de compras en el exterior afectan directamente al comercio local, al desplazar ventas hacia el exterior. En ese sentido, alertó que nuevas medidas que habilitan compras de hasta US$ 800 podrían profundizar ese impacto. Si bien aspira a que se mantenga el nivel de actividad, afirmó que el shopping se prepara para posibles afectaciones.

Salto y Paysandú

El gerente general de los shoppings de Salto y Paysandú, Luis Zúñiga, reportó un crecimiento significativo en ambos centros comerciales.

En Salto, las ventas aumentaron 10% en enero y 9% en febrero en términos constantes, en comparación con los mismos meses de 2025. Se destacaron la vestimenta femenina —con subas de 20% en febrero—, el segmento unisex y el rubro deportivo, con marcas que crecieron más de 50%, como Adidas o Fitpoint. En contraste, farmacias, óptica y supermercados registraron caídas.

En Paysandú, el crecimiento fue de 8% en enero y 9% en febrero en comparación a los mismos meses del año anterior. La vestimenta femenina y el calzado mostraron mejoras, mientras que la farmacia volvió a caer.

Señaló que el efecto Argentina comienza a incidir nuevamente, especialmente en supermercados y servicios, tras un período en el que la brecha de precios se había reducido. Con el dólar más estable, volvió a ampliarse la diferencia de costos.

Atlántico Shopping

El gerente general de Atlántico Shopping, Pablo Suárez, indicó que las ventas crecieron 9% en el bimestre frente a igual período de 2025.

Los rubros con mayor expansión fueron gastronomía (+14%), entretenimiento (+27%), accesorios y tecnología (+15%) y calzado y carteras (+12%). En cambio, papelería, juguetería y librería cayeron 6%, y joyería y bijouterie retrocedieron 15%.

Atlantico Shopping. Foto: archivo El País.

Señaló que el impacto de Temu no se observó de forma general, aunque sí en algunos rubros específicos como juguetería y bijouterie.

El shopping, inaugurado a fines de 2023, se encuentra en etapa de posicionamiento. En ese marco, registró un aumento de 23% en visitantes en enero-febrero frente al año anterior, captando tanto turistas como residentes.

Para 2026, Suárez proyectó un crecimiento de ventas de 8% y se mostró optimista sobre su cumplimiento, aunque mantiene cautela en las proyecciones de flujo de público.

Punta Shopping

El gerente general de Punta Shopping, Uri Ivanier, indicó que las ventas del bimestre crecieron a tasas de dos dígitos en términos reales, aunque aún aguardan datos auditados.

Los rubros más dinámicos fueron vestimenta informal, joyería y entretenimiento, mientras que el calzado mostró menor expansión. Atribuyó el desempeño a la incorporación de nuevas marcas, mejoras en la propuesta comercial y ajustes en el mix de locales.

Punta Shopping. Foto: Ricardo Figueredo

Sobre Temu, señaló que impacta en el consumo, aunque es difícil medir su efecto global, y estimó que algunas categorías podrían haber crecido más sin esa competencia. Para el resto del año, prevé continuar con niveles de ventas elevados, apoyados en nuevas aperturas comerciales.

El País también se comunicó con Punta Carretas Shopping para dar a conocer su balance, pero optaron por no participar en esta ocasión.