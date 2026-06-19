El nuevo rol de los shoppings, su crecimiento y los tres obstáculos que enfrenta Uruguay, según Carolina Lecueder

Carolina Lecueder, directora del Estudio Luis E. Lecueder, es montevideana, tiene 45 años y es contadora y licenciada en Administración por la Universidad de la República. Tiene un MBA de la Universidad Austral de Buenos Aires y es directora del Estudio Luis E. Lecueder, donde trabaja junto a su padre y sus cinco hermanos. Destaca el buen momento de los centros comerciales, donde el consumo crece por encima de las tasas del país, aunque advierte por las compras online en el exterior. Está casada, tiene cinco hijos y disfruta estar en familia, reunirse con amigas, viajar y hacer deporte, sobre todo hockey.

El momento que viven los shopping es positivo, con ventas que superan la media del consumo. Entre inversiones en ampliaciones en todo el país y la construcción del nuevo centro comercial Aventura, estos enclaves se adaptan a los nuevos consumidores mientras combinan sus propuestas con más ingredientes de servicios que los conviertan en espacios “donde el usuario resuelva cada vez más cosas”, aseguró Lecueder. En su visión, el país enfrenta tres obstáculos en su camino al desarrollo: una población que no crece, la educación y la necesidad de potenciar la inversión.

A continuación, un extracto de la entrevista con El Empresario.

-El estudio evolucionó en estos años, ¿cómo se encuentra hoy?

-Estamos en un muy buen momento, muy enfocados en los shoppings, que es de lo que me encargo. Administramos 11 en Uruguay. En Montevideo están Montevideo Shopping, Nuevocentro, Portones, Tres Cruces y Plaza Italia. En el interior manejamos shopping y/o terminales en Salto, Paysandú, Mercedes, Colonia, Minas y Maldonado (Atlántico). Este último lo administramos, pero el desarrollo y la propiedad es de Altius. Con la apertura de Aventura, en octubre, ampliaremos a 12. También tenemos proyectos más chicos, con el formato strip centers. El primero es Paseo del Yacht, en Cala de Yacht. La zona este crece muchísimo y buscamos lugares para avanzar con ese concepto. Otra área del estudio es vivienda. Recién inauguramos Brits, un complejo en Carrasco, y estamos haciendo Carrasco Boating Torre II, 234 Bulevar, Fusione, y trabajamos en el desarrollo de Olivos de los Horneros. Estamos evaluando otros proyectos. Otra área del estudio son oficinas y zonas francas. El año pasado inauguramos World Trade Center (WTC) Free Zone Punta del Este. En Montevideo, también crecemos a través de una ampliación de la zona franca. Además, hemos desarrollado proyectos de hotelería, con Hilton Montevideo Shopping y otro Hilton frente a la Plaza Tomás Gomensoro. En el estudio somos 34 personas y cada shopping tiene su equipo.

-¿Cómo se comporta el negocio de los shoppings?

-Los shoppings están bien, sólidos, en distintas etapas de madurez pero en crecimiento. Por eso, en casi todos estamos trabajando en ampliaciones futuras o próximas a inaugurar como en Montevideo Shopping, Tres Cruces y Minas. A futuro están Portones, Nuevocentro y Plaza Italia. También hay planes para el interior. Todos, de alguna forma, tienen un proyecto de ampliación.

Aventura Shooping. Foto Archivo El Pais

-El consumo en el país crece poco. ¿Qué impacto tiene ese factor en los centros comerciales?

-Dentro de la estabilidad de un país que crece a tasas muy bajas, los shopping crecen más. En tráfico estamos estables, entonces lo que pasa es que la gente consume más. Mayo fue un mes muy bueno con respecto a mayo de 2025; todos los shoppings crecieron un 10% en promedio. Creo que se consolidan como un lugar donde la gente va a resolver cada vez más cosas, como ir al médico, al veterinario, al banco, a una casa de créditos o al gimnasio. Obviamente, el mix comercial es clave, pero hemos sumado servicios que antes no estaban e incluso viviendas. También comenzamos a destinar más metros cuadrados a entretenimiento. El objetivo es que existan más motivos para ir al shopping. Además, hay un tema de seguridad. Los shoppings son espacios confiables, son un refugio.

-¿Cómo evolucionó el concepto de centro comercial desde Montevideo Shopping al presente?

-Si bien el corazón sigue siendo lo comercial, antes era un 95% de la propuesta o más, mientras que ahora está entre un 70% y un 80%. Hoy en día hay más servicios que, si bien no son los más rentables, hacen que el shopping siga siendo relevante para el consumidor. Para sumar lo que el público pide, ampliamos los centros comerciales. En muchos casos estas nuevas áreas son para incorporar propuestas comerciales, algunas que llegan o llegaron a Uruguay y no podían instalarse porque no teníamos los espacios adecuados. Al nuevo shopping, Aventura, lo hicimos en un terreno de 120.000 metros cuadrados, lo que nos permitirá ampliarlo a futuro. El tamaño del centro comercial será similar al de Nuevocentro, pero tendrá un parque municipal abierto al público porque tendremos una apuesta fuerte a servicios, como centros de salud, gimnasios más grandes que en otros lugares, mucho entretenimiento, espacio verde y un patio de comidas con área exterior. Incluso evaluamos poner canchas de fútbol.

-Uruguay es un país caro comparado con la región. ¿Afecta la rentabilidad del negocio?

-La realidad es que los precios que manejan los shoppings de Uruguay son mucho más competitivos globalmente. Ya no existe tanta diferencia con otros mercados como antes. La llegada de marcas internacionales ha hecho que los precios de los productos que se venden en los centros comerciales evolucionen por abajo del Índice de Precios al Consumo (IPC). Es decir, los productos en los shoppings son más baratos que hace unos años. Uruguay tiene buenos comerciantes que se han profesionalizado, han crecido y compran mucho mejor, y esto repercute en que se logran mejores los precios.

Modernización. Según Carolina Lecueder, directora de Estudio Luis E. Lecueder, casi todos los shopping crecerán en tamaño y sumaron más servicios. Foto: Leonardo Mainé

-¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentan para que la gente los elija?

-En un mundo tan cambiante, donde el consumo y las tendencias varían, el desafío pasa por hacer que las personas te sigan eligiendo para ir a hacer sus compras. Ahí la clave es ampliar para generar más espacios y trabajar más que nunca en la experiencia, en dar buenos servicios. Por ejemplo, con parkings. En una ciudad donde ya no se puede estacionar en ningún lado con facilidad, un diferencial es tener estacionamiento para facilitar la visita al cliente. Tenemos que hacer que venir al shopping sea fácil y cómodo. Otro desafío es encontrar lugares que no estén bien abastecidos y llevar propuestas comerciales interesantes. Acá es cuando debemos ser flexibles, ir con propuestas más chicas pero que a esa zona le cambie la vida. Buscamos generar inversiones de impacto para la sociedad, porque detrás de un shopping hay puestos de trabajo e impacto alrededor. Esto aplica a todo el país.

-¿Qué obstáculos enfrenta Uruguay para seguir creciendo?

-La población no crece, pero eso no es exclusivo de Uruguay, sino del mundo entero prácticamente. En nuestro caso, trabajamos en detectar nuevos públicos, por ejemplo los adultos mayores, que son un segmento nuevo ávido de consumir y que tiene tiempo. Otro desafío para el país es la educación. Pasan los gobiernos y no se encuentra el camino. Se han hecho reformas, pero no vemos los frutos. Nosotros tratamos de poner nuestro granito de arena con Montevideo Shopping y Tres Cruces apoyando a Ánima, por ejemplo. Nuevocentro también tiene un programa de educación con sus trabajadores y con la comunidad. Lo último es potenciar la inversión; Uruguay necesita atraer más inversión para poder crecer más que hoy.