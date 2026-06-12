Gerente general de Atlántico Shopping: ampliación millonaria, llegada de marcas y el reto de consolidarse en el interior

Pablo Suárez es argentino, tiene 53 años y cuenta con más de dos décadas de experiencia en centros comerciales.

El ejecutivo se mudó a Uruguay para liderar el centro comercial puntaesteño surgido de la alianza entre Altius Group, Península Investments Group y el Estudio Luis E. Lecueder, Atlántico Shopping.

Suárez señala que «la consolidación de un centro comercial, y más en el interior, requiere por lo menos entre tres y cinco años». En ese proceso, el complejo registra crecimientos en ventas y afluencia, una tendencia que confirma la decisión de seguir escalando el proyecto tanto en el plano comercial como en viviendas e infraestructura.

Está casado desde hace 30 años con Mónica y es padre de tres hijos (Iván, Agustín y Felipe). Asegura que el tenis es «su cable a tierra», una actividad que le permite desconectarse, mantenerse activo y compartir tiempo con sus pares. «Es más que un deporte», dice.

—¿Qué momento vive el centro comercial?

—Atlántico Shopping tiene apenas dos años y medio. El desarrollador me contactó y me presentó el proyecto, del que ya había escuchado hablar. Yo vengo de Argentina y la verdad es que me pareció un desafío importante para mi carrera explorar otro país, otra cultura del retail y otra operación de centro comercial. Si bien tenemos muchas similitudes con la operación de shoppings en Argentina, en Uruguay encontré que los operadores tienen un gran profesionalismo, sobre todo de los arrendatarios. La consolidación de un centro comercial, este o cualquier otro, y más en el interior del país, requiere por lo menos entre tres y cinco años. Venimos muy bien, porque cada vez se conoce más el shopping, la gente lo viene adoptando como su paseo de compras, lugar de ocio y punto de encuentro. Y eso es muy bueno para el centro comercial. Los indicadores de afluencia de público, ingreso de vehículos y venta están muy por arriba de lo que esperábamos.

—¿Qué muestran esos datos sobre la actividad del complejo?

—En afluencia de público estamos entre un 20% y un 24% por arriba del mismo mes de 2025, lo que indica que Atlántico Shopping se va consolidando y la gente viene aceptándolo como centro de compras y punto de encuentro. Las ventas de los locatarios están entre un 8% y un 12% por encima, aunque si las analizamos por rubro, son superiores. En gastronomía, por ejemplo, las ventas crecieron un 15% respecto al mismo período del año anterior, mientras que en indumentaria el aumento se ubica entre un 8% y un 10%. El rubro entretenimiento, que se viene consolidando con una parte de juegos y también con un sector de canchas de pádel en la terraza, tiene ventas 30% mayores. Como cualquier centro comercial, Atlántico Shopping es estacional. En temporada alta y baja los indicadores son diferentes, y puede haber entre un 5% y un 10% de diferencia o margen. Pero nosotros tenemos un diferencial, el conteo de personas, algo que no tienen muchos centros comerciales. Eso lo hacemos con más de 32 cámaras que cuentan el ingreso y hacen el análisis de la permanencia de la persona dentro del complejo. En mayo, por ejemplo, el ingreso estuvo cercano a las 300.000 personas, mientras que en enero está pisando las 600.000. Por otro lado, por mes, entran alrededor de 120.000 autos, aunque en enero pasado tuvimos más de 200.000. Se siente mucho la diferencia entre temporadas. En promedio, una persona pasa 58 minutos en el shopping, según nuestro último reporte, que además mostró que el 55% de las personas que nos visitan son mujeres.

Pablo Suárez, gerente general de Atlántico Shopping. Ricardo Figueredo

—¿El consumidor actual prioriza precio, calidad o experiencia?

—Creo que es un conjunto de todo, aunque hoy está priorizando un poco más la experiencia, sentir que está en un lugar agradable, cómodo y seguro. Eso es fundamental para que, primero, el cliente se anime a venir a este centro comercial. Después viene lo que son las promociones de los locales comerciales, muchas de las que se repiten al mismo tiempo en todas las tiendas de la misma marca. Si bien en Atlántico Shopping nos venimos diferenciando con acciones que hacemos puntualmente en fechas especiales, como previo a Navidad, Día de la Madre o Día del Padre, para incentivar la compra, después pasa a ser decisión del cliente, que también va un poco hacia la oferta y el mix que tenga planteado el centro comercial. Acá tenemos una gama bastante amplia en cuanto a oferta de indumentaria, accesorios, calzados, bijoutería, relojería y regalería, entre otros. Además la propuesta gastronómica complementa la oferta para el resto de la familia.

—¿Con cuántas marcas cuenta hoy el centro comercial? ¿Salen a buscar nuevas o estas se acercan al shopping?

—Hoy tenemos 85 propuestas comerciales entre marcas nacionales e internacionales. Siempre estamos atentos a la evolución de cada una y tratamos de ir mejorando ese mix. Hoy nos sucede que no tenemos vacancia, no tenemos locales disponibles, por lo tanto, si tengo una marca para ingresar, tengo que ajustar el mix o ver qué local no está disponible o no tiene una buena performance como para poder hacer ese reemplazo. En dos años y medio hemos tenido solamente dos rotaciones de locales. El shopping está en un punto en el que necesita crecer en espacio físico para poder incorporar nuevas marcas y ampliar esa oferta comercial.

—Hace unos meses se anunció una inversión de US$ 20 millones para ampliar el shopping y su oferta comercial. ¿En qué punto está ese plan de obras?

—Así es, tenemos previsto invertir en los próximos cinco años US$ 20 millones en ampliaciones. Ya arrancamos con la incorporación de 1.000 metros cuadrados (m2) de centro comercial y habilitaremos el tercer nivel del shopping a fines de noviembre de este año. Abriremos un centro médico que reunirá casi 30 consultorios, en los que se va a ofrecer una cartera de especialidades diferentes como medicina general, pediatría, ginecología, salud mental, medicina deportiva, rehabilitación, nutrición y odontología. Los consultorios serán operados por profesionales de Maldonado y Montevideo y la administración estará centralizada en la empresa Sky Clinic, que es una red de centros médicos ambulatorios que eligió a Atlántico Shopping para abrir su primer local. Así, ya estamos lanzando la primera etapa de las planificadas y la segunda es la ampliación del shopping con casi 6.000 m2 más en dos niveles, además de la construcción de un subsuelo de estacionamiento. Vamos a sumar 30 locales comerciales que nos van a permitir completar la oferta en diferentes rubros, como indumentaria, calzado o marroquinería, algo que la gente nos está pidiendo.

Cifras del negocio 4 Millones de visitantes llegaron en 2025 a Atlántico Shopping. Los meses de mayor afluencia fueron diciembre, enero y febrero. Entre enero y mayo de 2026 ingresaron más de 1,7 millones de personas. 20 Millones de dólares se invertirán en diversas mejoras edilicias en el shopping ubicado en Maldonado. Dentro de ese proyecto, destaca la ampliación de locales comerciales. Apuntes de carrera 2021 En julio comenzaron las obras, un momento en que «esta apuesta de inversión se volvió realidad», dijo. 2023 El 15 de diciembre de ese año Atlántico Shopping formalmente abrió sus puertas. 2024 A solo seis meses de su inauguración, el compleja alcanzó el 99% de ocupación en junio. 2025 Las ventas crecieron un 19% en frente a las de 2024. Y en 2026 se incrementaron un 8,4%.

—¿Ha visto interés de marcas internacionales por instalarse en ese nuevo espacio?

—Sí, claro. Estamos en conversaciones con algunos referentes de marcas internacionales para que su punto sea Atlántico Shopping. Una marca internacional cuando desembarca en Uruguay ve, obviamente, como punto estratégico Montevideo, y cuando piensan en el interior, el primer lugar en el que piensan es Maldonado.

—¿Tienen algunos operadores ya confirmados?

—Estamos en conversaciones avanzadas, pero todavía no tenemos confirmadas.

—¿Alguna de esas marcas internacionales que están en conversaciones llegará por primera vez a Uruguay o todas ya tienen presencia en el país?

—Son empresas que están en el país, pero están incorporando nuevas marcas.

—¿Para cuándo tienen pensado abrir estos nuevos locales?

—Estamos comenzando las primeras obras en octubre, en el último trimestre de este año, para poder inaugurarlas entre abril y mayo de 2028. Son 18 meses de obra. Esto requiere también una logística especial, porque donde intervenimos y donde se realiza esa obra es donde actualmente está el estacionamiento descubierto, el del acceso de la avenida Camacho. Tenemos que ver muy bien los tiempos para poder llegar a finales de 2027 con el subsuelo inaugurado y seguir la obra sin interferir con el flujo de gente.

—¿Cómo va a quedar el mix comercial tras la obras?

—Atlántico Shopping siempre fue concebido como el primer proyecto de uso mixto, ese fue un poco el concepto principal, ya que combina lo comercial con lo residencial. Conjuntamente con la primera etapa del shopping se inauguró la primera torre residencial Mor. Ahora estamos en construcción de la segunda torre, que está casi al 90% vendida. Además, se lanzó la preventa de la tercera, que estará encima de la ampliación del shopping, y está prevista una cuarta. El proyecto final es de un centro de entre 27.000 m2 y 30.000 m2 de área bruta locativa, más de más de 900 cocheras y 470 unidades residenciales. A este desarrollo obviamente le tenés que dar servicios, y ya parte de esto lo estamos brindando. Contamos con un gimnasio operado por Smartfit, de 1.400 m2, cuatro salas de cine, deportes a través de las terrazas donde tenemos instaladas tres canchas de pádel, gastronomía y retail. El centro médico termina completando ese mix comercial y fortalece el concepto de que en un mismo lugar puedas tener un abanico de ofertas para poder solucionarte el día a día. También estamos analizando otros rubros que pueden ser de interés como educación, o ampliar la oferta gastronómica con restaurantes y no tanto con el formato de fast food.

Un buen equipo como clave del éxito

—¿En qué pilares basa su liderazgo en Atlántico Shopping?

—Principalmente en la conformación del equipo. Junto al Estudio (Luis E. Lecueder), que nos asiste diariamente en la operación y comercialización del shopping, hemos logrado (formar) unequipo de trabajo en el que confío mucho. La gestión del gerente es interactuar con cada una de las áreas —administración, marketing, comercial y operaciones— y tratar de que todo sea homogéneo y fluya. Pero el equipo es el principal responsable de la operación del shopping y de poder llevar adelante este centro comercial. Me gustaría destacar que la mayoría de los jefes de área no venían con experiencia en el sector y he logrado rápidamente que se adapten y entiendan la filosofía de un centro comercial, que es 24/7, los 365 días del año. No descansamos ningún día y tenemos que estar activos y operar el centro comercial para darle vida con las acciones de marketing, las promociones, los eventos y las decoraciones que implementamos para que la gente entre y vea cosas diferentes, saque fotos y lo tenga como un lugar de encuentro. Poder apoyarme en ellos para mí es una tranquilidad muy grande.