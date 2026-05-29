Colonia se transforma entre inversiones millonarias y nuevos negocios más allá del turismo

Además de turistas, en los últimos años Colonia del Sacramento comenzó a captar otro tipo de público: inversores y empresarios.

Desde 2022 hasta la actualidad, más de US$ 130 millones se han invertido en cinco proyectos icónicos para la ciudad: +Colonia, Zona Franca del Plata, Colonia del Sacramento Mall, Fresh Plaza Colonia y la ampliación de Colonia Shopping.

Según los empresarios involucrados, en conjunto estos emprendimientos generarán más de 1.300 empleos.

Este movimiento de negocios motivó que la Intendencia de Colonia creara, en la presente administración, la Oficina de Inversión, a cargo de Martín de Freitas, quien consideró que, a raíz de estas iniciativas, Colonia «va a estar muy bien posicionada».

Intendencia de Colonia. Para promocionar la inversión en el departamento, creó la Oficina de Inversión, a cargo de Martín de Freitas. Estefania Leal/Archivo El Pais

De Freitas explicó que, para impulsar aún más las inversiones, la oficina trabajará sobre tres pilares: posicionamiento para atraer nuevos proyectos; articulación entre los sectores privados y públicos para «dar respuesta a los inversores»; y diseño y planificación para definir «cómo queremos que se instalen las nuevas inversiones que generen puestos de trabajo y arraigo, pero sobre todo que no cambien la identidad del lugar».

Además, adelantó que desde la Intendencia proyectan propuestas y obras públicas orientadas a fomentar la inversión y generar trabajo. En paralelo, se creó una mesa público-privada -«abierta a todos los que quieran sumarse»- que se reúne mensualmente para evaluar problemáticas en común y trabajar con una mirada más amplia.

«De la mesa han surgido cosas positivas, como que algunos desarrolladores que tenían proyectos en pausa vuelvan a tenerlos en cuenta. Ya se han generado varios emprendimientos de menor porte en varias zonas, que crean 20 o 30 puestos de trabajo», destacó.

+Colonia En 2023 se presentó el megaproyecto +Colonia que abarca unas 500 hectáreas e insumiría una inversión de US$ 2.000 millones.

Actualmente está en ejecución la primera etapa de la obra, que implica una inversión de unos US$ 100 millones e incluye cerca de 600 apartamentos, oficinas, locales comerciales, servicios (gimnasio, spa, espacios de cowork, locales gastronómicos) y obras de infraestructura, comentó Francisco Tezanos Pinto, socio y director en +Colonia.

En total, este desarrollo genera unos 200 empleos directos y otros 150 indirectos y, según adelantó, la segunda etapa está en fase de diseño y planificación.

«Incluye numerosos proyectos como hoteles, un centro de convenciones y eventos, más unidades residenciales y oficinas, el desembarco de compañías internacionales de tecnología, y otras inversiones estimadas en una cifra similar a la de la primera etapa, que se irán confirmando con el correr de los meses», dijo.

Para Tezanos, Colonia vive una «transformación total» que la convertirá en una «ciudad con un perfil de innovación, incorporando proyectos atractivos para el arraigo de jóvenes y familias de todo el mundo».

«Proyectos como +Colonia, la nueva zona franca, la instalación de la Udelar (Universidad de la República), otros desarrollos comerciales, inversiones fluviomarítimas y la renovación de la Plaza de Toros, entre muchas otras, hacen proyectar que Colonia tenga una importante transformación como destino no solo turístico, sino también residencial, y como lugar para la instalación de empresas de innovación y tecnología», concluyó.



Zona Franca del Plata Zona Franca Del Plata. Estará ubicada a pocos metros de la icónica Plaza de Toros de San Carlos. Foto: Gentileza Zona Franca Del Plata La inauguración de la nueva zona franca de Colonia está prevista para noviembre de este año. El proyecto, que requirió una inversión de unos US$ 23 millones, contará con cinco pisos, business center y espacios para oficinas.

Ubicada en el barrio Real San Carlos, en la esquina de la Rambla de las Américas y la avenida Eloy Perazza, ocupará unos 11.000 metros cuadrados (m2), de los cuales 8.600 m2 estarán destinados a oficinas.

Francisco Ravecca, socio e inversor del proyecto, además de cofundador y exCEO de Aguada Park, comentó que la comercialización «viene bien». «Tenemos un 35% negociado, más de la mitad de empresas de Argentina. El tema es que, como aún no estamos habilitados, no puedo firmar contratos. Entre los que estarían (instalándose), hay estudios jurídicos, financieras y una compañía de trading» detalló.

Ravecca estimó que, una vez que esté funcionando a pleno, la zona franca generará entre 800 y 1.000 puestos de trabajo. De estos, 12 serán directos de la zona franca y el resto de las empresas que allí se instalen.

«Colonia tiene una ubicación estratégica que no tiene ningún otro departamento de Uruguay. Nos recibieron con los brazos abiertos y la cercanía con Buenos Aires es un plus absoluto. Pero también está la cercanía con todo el litoral; va a venir gente a trabajar desde Artigas hacia abajo y también desde San José y Montevideo», señaló.

Ese escenario alentador hizo que el empresario ya piense en una nueva inversión en Colonia.

«Compramos el terreno lindero a la zona franca para hacer una ampliación a futuro», adelantó.



Colonia del Sacramento Mall Casi US$ 6 millones fue lo que demandó la construcción del centro comercial inaugurado en 2022, en la histórica embotelladora de Coca Cola que dejó de operar en la década de 1980.

«La idea surgió al observar un lugar que consideré una excelente ubicación para desarrollar un centro comercial, a pesar de que estaba abandonado desde hacía 42 años, y dotarlo de un supermercado importante para la zona», indicó Martín Aranda Sojo, fundador y CEO del complejo.

El paseo comercial cuenta con unos 10.000 metros cuadrados (m2), distribuidos en 11 locales de diferentes tamaños. Actualmente allí operan Supermercados El Dorado, Colonia Tools, Farmashop, AutoStore, Ingco y China Store.

En total, el proyecto ya genera 100 empleos directos y otros 300 indirectos.

«Elegí invertir en Colonia por ser una ciudad con mucha historia, a una hora de Buenos Aires y por su gran potencial por el turismo», resumió Aranda Sojo.

El empresario ve con «un gran optimismo» el escenario del departamento, tras la llegada de nuevos proyectos y negocios. «Cada vez se observan más emprendimientos nuevos, marcas importantes que llegan ahora, tras la pandemia, y que (antes) estaban un poco lejos de instalarse. Hubo un gran cambio en el últimos tiempos, con marcas y empresas que hicieron foco, vinieron y se instalaron. También avanzan nuevos barrios y loteos con interés por parte de argentinos, uruguayos e incluso, por la situación mundial, han llegado europeos, estadounidenses y asiáticos», analizó.

Fresh Plaza Colonia En abril se anunció Fresh Plaza Colonia, un open mall que abrirá sus puertas en 2027. Detrás del proyecto está la empresa uruguaya DDC Desarrollos, a través de su nueva unidad de negocios, DDC Retail, en asociación con Grupo Disco Uruguay (GDU).

Según explicó Juan Antonio Damiani, director de DDC Desarrollos, la obra comenzará en junio y finalizará en 2027. El complejo tendrá 5.000 metros cuadrados (m2), 25 locales distribuidos en dos niveles y parking. En total, el mall generará unos 250 puestos de trabajo. «El proyecto continúa avanzando al ritmo esperado. Estamos recibiendo una muy buena respuesta de nuevas marcas y servicios interesados en sumarse, incluidos algunos ya confirmados que comunicaremos próximamente», indicó Damiani a El Empresario.

Para el director, la elección de Colonia como sede del primer mall de la firma no fue casual, sino estratégica, por su ubicación como puerta de entrada para turistas. «Tiene una conexión natural con Buenos Aires y con toda la región», explicó.

También destacó a la identidad de la ciudad y la calidad de vida de sus residentes. «Es un escenario de nuevas oportunidades por su buena calidad de vida, su dinamismo y posición estratégica; así es cómo empiezan a pasar cosas. Además, tiene una escala humana muy difícil de encontrar», señaló.

Otro factor clave, agregó, es la apertura de la Intendencia para trabajar junto al sector privado. «Acompaña al emprendedor y entiende el valor de atraer inversión privada, y eso genera un ecosistema muy favorable para seguir creciendo», finalizó.