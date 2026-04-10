El auge de los bazares chinos en Uruguay: suman metros cuadrados más allá de Montevideo

Góndolas repletas de toda clase de productos -desde utensilios de cocina, peluches y accesorios para el pelo hasta productos de limpieza, vajilla, artículos de oficina y un casi infinito etcétera-, marcados con precios atractivos, conviven en los bazares chinos, un rubro en auge en Uruguay de la mano de las cadenas China Store y China Market.

China Store desembarcó en el país en junio de 2023 con su primera tienda sobre la avenida 8 de Octubre y hoy suma unos 10 locales que ocupan entre 700 y 1.200 metros cuadrados (m2) en promedio y emplean entre 8 y 15 personas por sucursal. El tamaño del espacio comercial es clave en un formato donde la mercadería abarca varios miles de productos y múltiples categorías.

«Tenemos tanta variedad de mercancía que necesitamos espacio», explicó Kevin Wei, responsable de desarrollo de negocios de Inversiones Pacífico Uruguay, el grupo detrás de China Store. Ese requisito complejiza la búsqueda de locales, admitió.

Más allá de esa particularidad, Wei se muestra satisfecho con la marcha del negocio en Uruguay y lo que este mercado ofrece al inversor: «Es un país que tiene una muy buena ubicación en Sudamérica, está cerca de Brasil y Paraguay. Es como Singapur en Asia, una puerta de entrada (a la región). Además, tiene un sistema político estable». La seguridad, agregó, es otro aspecto valioso que percibe: «Para el grupo inversor es muy importante la seguridad; sin eso no hay inversión».

La compañía no es nueva en América Latina -ya tiene presencia en Chile y México-, pero, a diferencia de esos mercados, en Uruguay «casi no hay competencia con otros jugadores chinos», remarcó Wei. «Somos los primeros en hacer esto acá, entonces hay muy buenas oportunidades para nosotros», enfatizó.

China Market es el otro protagonista del sector. Hoy cuenta con sucursales en Montevideo (avenida 18 de Julio), Canelones (Arenas de Carrasco y Almenara Mall) y Maldonado (Paseo del Este), de unos 2.000 m2 , y un vasto catálogo. Uno de sus próximos pasos es la apertura en Salto, lo que marcará «el inicio de su expansión hacia el interior del país, consolidando su objetivo de alcanzar cobertura nacional», informó en setiembre del año pasado la Intendencia salteña en un comunicado.

El Empresario contactó a la firma, pero declinó hacer comentarios para este artículo.

China Market Foto: Darwin Borrelli

En tanto, Wei tiene como «meta personal» llevar a China Store a todas las ciudades del interior con al menos entre 5.000 y 8.000 habitantes. «No tiene que ser un local propio, puede ser una franquicia», aclaró.

Ese plan busca incluir socios uruguayos. «Somos un grupo abierto; no queremos tener una imagen de que los chinos solo trabajan con los chinos. Queremos hacer una cultura mixta», explicó.

Sinergias comerciales

El grupo asiático ha realizado importantes inversiones en el país. El monto destinado a cada apertura varía según las condiciones del local, detalló Wei.

La tienda más nueva de China Store, situada en el Colonia del Sacramento Mall, costó casi US$ 1 millón entre la obra de 1.200 m2 y un surtido de 30.000 artículos.

Martín Aranda Sojo, fundador y CEO del complejo, señaló que el bazar es un «éxito», desde su inauguración el pasado 20 de marzo: más de 3.000 personas de Colonia y localidades vecinas ya lo habían visitado antes de Semana Santa. A su juicio, la tienda tiene un doble atractivo: es un formato inédito en la ciudad y ofrece «precios razonables».

Wei coincidió en que los uruguayos -o los colonienses en este caso- ya no necesitan viajar a Argentina para comprar barato, y además disponen de un amplio catálogo. «Tenemos todo lo que aparece en TikTok o Instagram. Esa es la clave», apuntó.

Aranda Sojo estimó que la actividad de China Store generará sinergias con las demás propuestas del mall, como el supermercado El Dorado, Farmashop y la tienda de herramientas Colonia Tools. La llegada de marcas al complejo, situado en el inicio de la ruta 21 -que conecta la capital coloniense con Carmelo-, escribe un nuevo capítulo en la historia de ese predio, donde funcionó una embotelladora de Coca-Cola y que luego permaneció abandonado por 42 años.

Mientras, en Almenara Mall califican como «muy positiva» la presencia de China Market con su bazar de 2.800 m2. Como resultado, «ya hemos comenzado la ampliación del estacionamiento», comentó el director del complejo comercial, Santiago Mesa Fernández.

Los responsables de Almenara vieron con buenos ojos la llegada de China Market al mall porque era un rubro que no tenía y que complementaba su propuesta, agregó. Además, conocían el formato por sus viajes a España. El proceso de instalación de la marca fue «muy ágil y sencillo», a pesar del gran tamaño que requirió el local, recordó Mesa Fernández.

«Ellos encontraron en Almenara buena ubicación y visibilidad de su marca frente a la ruta, y nosotros una tienda novedosa y que tracciona público como ya lo estaba demostrando», analizó.

Además del interés de los consumidores uruguayos, los bazares chinos han captado su gasto.

En China Store, el valor del ticket promedio durante la zafra -de octubre a diciembre- se ubica entre $ 700 y $ 1.000, mientras que en los «meses flojos» -de enero a mayo- se sitúa en unos $ 500.

Dentro de su enorme catálogo, «todo se vende», aseguró Wei. «La única diferencia es que al uruguayo no le gustan mucho los colores llamativos, entonces no tiene tanto sentido traerlos».

La apuesta de LOI: China Deals La tienda online LOI creó China Deals, su bazar de artículos chinos. «Es la respuesta local al fenómeno Temu: productos de tendencia china, con stock ya nacionalizado en Uruguay, entrega en menos de dos horas en Montevideo, y con el respaldo y la garantía de una empresa uruguaya. Sin franquicias, sin aduanas, sin esperas», resumió Nicolás Vega, CEO de LOI. Según explicó, las apps chinas tienen una «enorme demanda», aunque no resuelven aspectos clave para el público uruguayo, como los tiempos de entrega, la garantía local, el soporte en español y la facturación en el país. China Deals comenzó como un canal 100% online en marzo de 2025, y en noviembre sumó un local en 8 de Octubre esquina 18 de Julio. «Los datos nos mostraron que un porcentaje importante de clientes necesitaba ver y tocar el producto antes de comprar, sobre todo en categorías nuevas», reveló Vega. Ahora la empresa evalúa nuevas ubicaciones. «La lógica es ir donde los datos nos indican que hay demanda concentrada y donde el canal físico agrega valor a la experiencia», dijo. Con una oferta de 5.000 productos, las categorías que más traccionan son electrónica, bazar, organización del espacio, cocina y baño, y ferretería. China Deals ha quintuplicado las ventas desde su lanzamiento. «Eso nos confirma que la propuesta le hace sentido al consumidor uruguayo», cerró Vega.

