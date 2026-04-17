De edificios residenciales al retail: la desarrolladora DDC creó nueva división con la que operará centros comerciales

Fresh Plaza Colonia, el nuevo open mall que se inaugurará en Colonia durante 2027, es el primer paso que la empresa uruguaya DDC Desarrollos dará dentro de su nueva unidad de negocios, DDC Retail.

La desarrolladora se asoció con Grupo Disco Uruguay (GDU) para crear centros comerciales con foco en la experiencia del usuario. En línea con esa estrategia, la alianza prevé que los complejos tengan como tienda ancla un supermercado Fresh Market, explicó a El Empresario Juan Antonio Damiani, director de DDC Desarrollos.

Si bien el ejecutivo se excusó de compartir el monto de inversión del proyecto de Colonia, así como las ubicaciones de los próximos desarrollos, aseguró que esta alianza «nace con la vocación de ir a varias ciudades del interior, porque creemos que es un formato que se adapta muy bien a esos mercados».

La construcción del centro comercial en Colonia comenzará en junio de este año, según se informó en el evento de lanzamiento realizado esta semana.

El edificio, de 5.000 metros cuadrados (m2), contará con 25 locales divididos en dos plantas, además de parking. El complejo incluirá marcas nacionales —entre ellas, Farmashop— y extranjeras, en categorías como indumentaria y servicios, con especial énfasis en gastronomía.

Apuesta comercial

El proyecto de Fresh Plaza Colonia es «la primera apuesta comercial» de la desarrolladora, destacó Damiani. Hasta ahora, la empresa se especializaba en obras residenciales.

Con este open mall se inaugura una nueva división que administrará comercialmente este y otros proyectos en el futuro.

Según el director, antes de incursionar en el sector comercial, la empresa realizó un análisis profundo del mercado, tanto a nivel local como internacional. «Vimos que hoy los centros comerciales se basan en poder atraer al usuario y darle una experiencia diferente a la que puede tener en el living de su casa comprando por Internet», comparó.

Por eso, el formato Fresh Plaza apuesta a posicionarse como un lugar de esparcimiento, similar a un paseo o una plaza. «No se trata solo de construir metros cuadrados, sino de realmente cuidar la experiencia del usuario con atención extra al detalle y sensibilidad», sostuvo Damiani.

«Nos entusiasma mucho este proyecto porque estamos convencidos de que vamos a sumar valor. Vamos a apostar a innovar. Lo que hemos logrado en lo residencial, enfocándonos en la calidad, queremos capitalizarlo para generar otras cosas en lo comercial», agregó.

Renders del proyecto Fresh Plaza, nuevo centro comercial que se construirá en Colonia. Gentileza: DDC Desarrollos

Libertad para innovar

Al referirse a la nueva división de la empresa, Damiani aseguró que, además de las oportunidades de desarrollo y crecimiento que implica incursionar en otro sector, lo entusiasma la posibilidad de crear e innovar libremente.

«Lo positivo de entrar a un segmento como este es que no tenemos libretos preestablecidos de cómo tiene que ser un centro comercial. Nos gusta innovar y queremos ser punta de lanza en pensar y cuidar la experiencia de los usuarios», concluyó.