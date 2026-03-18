Tres Cruces se convierte en el primer shopping del país en recibir el reconocimiento Marca País Uruguay

Larissa Perdomo, gerenta de Marca País; Santiago Vázquez, CEO de LSQA, Mariana Ferreira, directora ejecutiva de Uruguay XXI y Marcelo Lombardi, gerente general de Tres Cruces.

La Marca País Uruguay, gestionada por Uruguay XXI, es la estrategia de posicionamiento internacional que busca proyectar los atributos que distinguen al país en el mundo. A través de su programa de licenciamiento, reconoce a empresas y organizaciones que representan la identidad, la calidad y la capacidad de Uruguay para competir en los mercados internacionales.

Ser parte de la comunidad de empresas Marca País Uruguay implica integrarse a una red de organizaciones que comparten estándares de calidad, innovación y sostenibilidad, y que trabajan activamente en la proyección internacional del país. A través de este programa, las empresas licenciadas acceden además a una plataforma de posicionamiento y visibilidad que fortalece su reputación y prestigio.

En este proceso, Tres Cruces obtuvo uno de los puntajes más altos en la instancia de postulación, lo que refuerza su incorporación a esta red de organizaciones comprometidas con la promoción de los valores del país.

Como uno de los principales puntos de conexión del Uruguay, Tres Cruces es puerta de entrada y salida para miles de personas que se desplazan diariamente entre Montevideo y el interior, así como para visitantes internacionales que llegan al país. Su propuesta integra servicios, comercio y cultura en un espacio que refleja valores asociados al Uruguay, como la hospitalidad, la calidad en los servicios, la movilidad, la integración social y la identidad cultural.

“Miles de personas pasan por Tres Cruces cada día y, para muchos, es la puerta de entrada a Montevideo y al país. Ser parte de Marca País reconoce ese rol que tenemos como espacio de conexión entre personas, ciudades y experiencias, y nos impulsa a seguir mejorando nuestros servicios y proyectando a Uruguay desde este punto clave de movilidad, cultura e innovación con propósito”, expresó Marcelo Lombardi, gerente general de Tres Cruces.

A través de su propuesta comercial, cultural y de servicios, Tres Cruces impulsa el talento local, el diseño uruguayo, la gastronomía nacional y experiencias que reflejan la identidad del Uruguay contemporáneo. Como Empresa B, la organización desarrolla además iniciativas ambientales, sociales y culturales orientadas a promover un modelo de desarrollo sostenible.

"Marca País reconoce a organizaciones que cumplen estándares vinculados al origen, la gestión, la sostenibilidad y la capacidad de proyectar al país en el exterior. Cada nueva empresa licenciada se suma como embajadora de esos valores y contribuye a fortalecer

la reputación internacional de Uruguay y es un placer darle la bienvenida a este grupo a Tres Cruces”, señaló Mariana Ferreira, directora ejecutiva de Uruguay XXI.

Con este reconocimiento, Tres Cruces consolida su posicionamiento como uno de los principales puntos de conexión del país y un espacio que proyecta los valores del Uruguay contemporáneo hacia quienes lo visitan cada día.