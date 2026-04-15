DDC Desarrollos y Grupo Disco Uruguay firmaron un acuerdo para hacer varios shoppings en el interior

Colonia tendrá un nuevo open mall en 2027, que comenzará a construirse en junio de este año. El proyecto fue presentado este martes con la presencia de autoridades nacionales, entre ellas el presidente de la República, Yamandú Orsi.

Fresh Plaza será el primero de los emprendimientos comerciales que realizará DDC Desarrollos tras sellar una alianza estratégica con Grupo Disco Uruguay (GDU), que prevé la instalación de varios centros comerciales en diferentes puntos del país.

La desarrolladora lanzó además una nueva unidad de negocios llamada DDC Retail, con la que ampliará su trabajo a proyectos de índole comercial que serán operados por la propia firma. A través del acuerdo con GDU, se construirán desarrollos comerciales en varios departamentos del interior, informó el director de DDC, Juan Antonio Damiani, a El Empresario.

El objetivo de Fresh Plaza es convertirse en “una nueva centralidad”, señaló el desarrollador. El complejo tendrá dos plantas, 25 locales y una superficie de 5.000 metros cuadrados (m2), y buscará o ser un hub de servicios con presencia de diversas marcas. Además, la gastronomía jugará un papel importante, con propuestas nacionales e internacionales, indicó Damiani, quien remarcó que se trata de una "inversión importante de capitales nacionales".

También, se estudia sumar un espacio de trabajo a la infraestructura, adelantó.

"Hoy en los centros comerciales realmente hay una oportunidad de convertirse en lugares donde realmente pase la vida social de las ciudades y donde haya también una apuesta a lo cultural", afirmó Damiani.

“Apostamos a que el open mall tenga esa vida de plaza, esa cosa de poder ir a pasear”, definió.

Render de Fresh Plaza. Gentileza: DDC Desarrollos.

El shopping se ubicará en un predio de una hectárea, en el punto donde nace la Ruta 1 y empieza la Avenida Roosevelt.

Todavía no se confirmaron todas las marcas que estarán presentes en el shopping, aunque Damiani resaltó que habrá una gran variedad y que ya han tenido conversaciones con varias empresas. Una de las que ya aseguró su presencia es la cadena Farmashop.

El desarrollador explicó que la idea es que cada centro comercial forme parte de las comunidades donde operen e impacten en ellas. En particular, se proyecta que Fresh Plaza genere unos 200 puestos de trabajo.