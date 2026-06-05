Mercedes Shopping crece con inversión de US$ 4,7 millones en nuevos locales y estacionamientos

Mercedes Shopping está en plena obra para expandir su mix comercial y su infraestructura. El centro comercial, fundado en el año 2000, inició esta semana los trabajos que le permitirán contar con nuevos locales, un nuevo estacionamiento y un nuevo parking para ómnibus.

El proyecto también incluye la renovación de parte de las instalaciones actuales, con el cambio de pisos, luminarias y una moderna batería de baños, entre otras mejoras.

La ampliación involucra una inversión de US$ 4,7 millones, de los cuales US$ 3,6 millones corresponden al shopping y el resto a las marcas para el acondicionamiento de sus locales. La obra abarca unos 2.200 metros cuadrados (m²), incluyendo locales comerciales y el nuevo parking para vehículos. A esto se suman otros 1.200 m² destinados al nuevo estacionamiento de ómnibus, ubicado a tres cuadras del complejo, que será utilizado por las unidades que aguardan su ingreso a la terminal entre turnos.

Carlos Lecueder, director del Estudio Luis E. Lecueder, que administra el centro comercial, explicó que la decisión de avanzar con el proyecto responde a que el shopping registra «un nivel de consumo con un crecimiento razonable, pero cuando hacíamos encuestas, la gente pedía marcas y servicios que no estaban». Esa demanda se convirtió en una «especie de mandato» para incorporar más propuestas y «completar el mix» comercial del complejo, agregó.

Las marcas que desembarcarán en esta etapa son Adidas, Miniso, Peach, Ushas y Todomoda, confirmó Lecueder. Además, Subway, Legacy y San Roque ampliarán sus locales, mientras que Daniel Cassin y Vernier harán una renovación completa de sus tiendas. Entre las novedades recientes también destaca Toto, que incorporó en su sucursal de Mercedes Shopping un sector especial para ofrecer los productos de Skechers.

Estas adiciones y renovaciones permitirá que el número de visitas al centro comercial se incremente, estimó el director del estudio.

Ampliación de Mercedes Shopping. Gentileza Estudio Luis E. Lecueder.





El primer paso de la obra implica trasladar el parking actual a un espacio más amplio -ubicado en la manzana de enfrente-, donde hasta ahora funcionaba el estacionamiento de los ómnibus y al que se suman otros padrones para ampliar la capacidad. El área actual de parking se utilizará para la ampliación del complejo, mientras que el estacionamiento para ómnibus se instalará en un terreno ubicado a tres cuadras del centro comercial.

El proyecto contempla mejorar la circulación interna del shopping mediante un diseño con forma de anillo, que permitirá que los visitantes comiencen y terminen el recorrido en el mismo punto, asegurando así «una mejor circulación, una mejor distribución de la gente y un paseo más cómodo», comentó Lecueder.

La construcción involucrará a unos 50 trabajadores y una vez inaugurada la ampliación generará alrededor de 60 nuevos puestos de trabajo directos, lo que tendrá un impacto positivo a nivel del empleo local, destacó.

La obra comenzó la semana pasada y se espera que quede inaugurada a fin de año.

Onda expansiva

Además de la expansión de Mercedes Shopping, el estudio se encuentra en proceso de ampliación de otros centros comerciales, como Montevideo Shopping y Tres Cruces. Asimismo, evalúa planes similares para Portones Shopping y Plaza Italia con vistas a 2027.

«Nosotros creemos que este trabajo que estamos haciendo para ampliar el mix (comercial) y para hacer que lleguen más marcas y productos es algo que tiene que alcanzar a todos los shoppings», afirmó Lecueder.

Carlos Lecueder, director del Estudio Luis E. Lecueder. Foto: Leonardo Maine/Archivo El País.

El empresario sostuvo que estos planes de crecimiento responden a varias causas.

Por un lado, los proyectos se ven impulsados por el «desempeño favorable» del sector comercial. «Venimos con crecimiento de ventas, lo cual implica que la gente está consumiendo más y consumiendo en el país», señaló.

Otra razón es la necesidad de contar con una oferta cada vez más completa de rubros y marcas de cara al visitante. «Si un shopping hoy no tiene las propuestas que la gente busca, seguramente la gente irá a buscarlas a otro lado», indicó.

«Entonces, hoy crecemos porque nos está yendo bien, pero especialmente crecemos para que nos siga yendo bien», enfatizó. «Nosotros crecemos para que la onda expansiva que estamos viviendo, si bien está muy enlentecida ya, se mantenga por la vía de más oferta».