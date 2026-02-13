Minas Shopping Terminal se transforma: pasará de paseo abierto a centro comercial cerrado y sumará marcas

La onda expansiva de los centros comerciales llega a Minas Shopping Terminal, que anuncia una «transformación integral».

El proyecto contempla «el cerramiento total del complejo, que pasará de ser un paseo a cielo abierto a un centro comercial cerrado, climatizado y modernizado, lo que mejorará de manera sustancial la experiencia de los visitantes durante todo el año», informó la compañía en un comunicado al que accedió El Empresario.

Además, se ejecutará una ampliación de 4.339 metros cuadrados (m2), que permitirá incorporar nuevos locales comerciales, ampliar pasillos de circulación y sumar más de 2.100 m2 de estacionamiento. También se instalará un nuevo parque verde e iluminado entre el edificio y la cañada, donde se reubicará el área de juegos infantiles.

La inversión total ascenderá a US$ 6,6 millones; el mall aportará unos US$ 5 millones y el resto provendrá de los locatarios.

El crecimiento del shopping se traducirá en la llegada de nuevas marcas en rubros como entretenimiento, deportes e indumentaria, entre ellas Guapa, Paprika, Pappolino, BAS, Brooksfield, Mistral, Umbro, Adidas, Legacy, Market, Todo Moda, Ushas, Antel Mayacom y Gravity.

Ampliar el mix comercial es un motivo para crecer, sostuvo Carlos Lecueder, director del Estudio Luis E. Lecueder, que administra el complejo de Minas. «Algunos rubros se habían quedado un poco cortos, y nos pareció que una buena forma para complementarlo. Y al estar sobre Ruta 8, tenemos que lograr que la gente que va hacia Montevideo pare y entre. Y para eso, hay que darle un mix bien completo», afirmó.

Agregó que la decisión responde también a la necesidad de mejorar la experiencia para clientes y comerciantes. En ese sentido, explicó que el shopping se construyó siguiendo la exitosa tendencia de paseos abiertos en EE.UU., que además por su modelo generan costos operativos más bajos. Sin embargo, concedió que en Minas «el público no valoró la ventaja» del formato y que factores climáticos -como la exposición al frío, al calor y al viento- «jugaron en contra» de los comerciantes.

La nueva obra busca ofrecer al público «un espacio de clima adecuado y agradable» y un mayor confort a los comerciantes y empleados, dijo el empresario.

Efectos

Carlos Lecueder, director del Estudio Luis E. Lecueder. Carlos Lecueder. Foto: Estefanía Leal.

Estas mejoras impactarán en las visitas. Hoy el shopping y terminal de ómnibus recibe 220.000 personas al mes. «Queremos que ese flujo crezca, sobre todo (de la mano de) quienes buscan los rubros que faltan», añadió.

En el plano comercial, el estudio espera que los comercios que hoy están instalados en el shopping incrementen sus ventas entre un 5% y un 10%. «Estamos tratando de que todos los que ya están festejen la ampliación y que los nuevos hagan un buen negocio», resumió.

A nivel de empleo, la obra -a cargo de la empresa Ebital- generará 8.000 jornales durante ocho meses, equivalentes a unos 40 trabajadores, más otros 60 operarios que participarán en la construcción y adecuación de los nuevos locales durante dos meses y medio. Una vez inaugurados, se sumarán 70 empleos permanentes a los 280 puestos de trabajo actuales.

La administración del shopping destacó que se priorizará la contratación de mano de obra local, salvo en posiciones técnicas de liderazgo.

«Esto genera movimiento para la ciudad de Minas, mayor remuneración y más consumo en la ciudad», evaluó Lecueder.

El proceso constructivo comenzará en noviembre y se extenderá por unos 10 meses.

En tanto, el empresario destacó que el comercio en el interior ha mostrado un «crecimiento interesante», tras recuperarse del golpe que significó el fenómeno conocido como «Argentina regalada». Sin embargo, el impacto de plataformas de compra en el exterior están afectando al sector. Frente a esto, el desafío de los shoppings, según Lecueder, es «buscar la completud»: ofrecer una propuesta más integral que atraiga más público y le permita resolver todo en un solo lugar.