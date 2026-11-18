El dólar en Uruguay bajó apenas ayer, 0,08% y, se negoció en promedio en $ 40,578. El billete verde cotizó entre $ 40,53 y $ 40,65 para finalizar en el mínimo, 0,10% por debajo del cierre anterior.

Durante noviembre, la moneda estadounidense lleva un alza de 0,97% y en 2026 aumenta 3,94%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se realizaron un total de 29 operaciones por un valor de US$ 15,3 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó ayer 5 centésimos y cerró en $ 39,35 para la compra y $ 41,75 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar subió ayer 0,83% y cerró en 5,7851 reales. En noviembre, lleva un incremento de 6,71% y en lo que va de 2026 aumenta 5,14%.

Dólares. Foto: Canva.

En Argentina, el dólar oficial subió ayer 0,17% y finalizó en 1.552,26 pesos argentinos. En noviembre, lleva un alza de 0,97% y en el año viene se incrementa 6,36%.

Emisión de deuda del gobierno, riesgo país de Uruguay y tasa de interés de referencia

El gobierno amplió ayer su Nota del Tesoro en pesos con vencimiento en junio de 2030. El monto licitado fue de $ 2.250 millones (US$ 55,4 millones) y la demanda de los inversores fue de más del doble: $ 5.106 millones (US$ 126 millones). Finalmente, el monto adjudicado alcanzó a $ 3.756 millones (US$ 92,5 millones), con un rendimiento de 7,32% anual.

Billetes de dólares. Foto: Canva.

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, subió ayer cinco unidades y cerró en 81 puntos básicos. Esto se dio junto a una cotización a la baja en el precio de los bonos uruguayos y al alza en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro de Estados Unidos). En noviembre, el riesgo país viene sube cinco unidades, mientras que en 2026 aumenta 15 puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,90%, levemente por debajo del objetivo del Banco Central (6%).