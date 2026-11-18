La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) denunció "represión sindical y graves incumplimientos" por parte de la empresa de transporte Manemar (antes Heriberto Gutiérrez S.R.L) y advirtió que está en "estado de alerta".

"De no producirse un cambio inmediato y verificable en la conducta de la empresa Manemar, que incluya el cese de las prácticas represivas, la restitución de los salarios retenidos, el respeto a la libertad sindical y el retorno efectivo a la mesa de negociación en el MTSS (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), esta Federación se verá en la obligación de ingresar en un escenario de conflicto a nivel general", advirtieron los trabajadores a través de un comunicado divulgado este miércoles.

El sindicato lácteo sostuvo que la empresa lleva adelante "apropiación indebida del salario" con retenciones unilaterales y aplicación de "descuentos extraordinarios sin fundamento legal" y "persecución sindical" con "intimidaciones y presiones constantes". En ese sentido, denunció que la empresa ofreció dinero a cambio de que los trabajadores abandonen su afiliación sindical.

Los trabajadores también denunciaron "graves incumplimientos laborales" que incluyen desconocimiento de los acuerdos alcanzados en el marco de la negociación colectiva y vulneración de derechos laborales fundamentales.

Industria láctea

Por otra parte, el gremio señaló que en la última instancia convocada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la empresa "resolvió unilateralmente levantarse y retirarse" de la reunión.

Por estos motivos, la FTIL exigió la intervención de las autoridades competentes "ante hechos que constituyen presuntas violaciones a la normativa laboral nacional y a los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)".