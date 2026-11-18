La industria láctea advirtió que está al borde de un conflicto general tras denuncias de persecución sindical
La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea denunció que la empresa transportista Manemar ofreció dinero a cambio de que los trabajadores abandonen su afiliación sindical.
La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) denunció "represión sindical y graves incumplimientos" por parte de la empresa de transporte Manemar (antes Heriberto Gutiérrez S.R.L) y advirtió que está en "estado de alerta".
"De no producirse un cambio inmediato y verificable en la conducta de la empresa Manemar, que incluya el cese de las prácticas represivas, la restitución de los salarios retenidos, el respeto a la libertad sindical y el retorno efectivo a la mesa de negociación en el MTSS (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), esta Federación se verá en la obligación de ingresar en un escenario de conflicto a nivel general", advirtieron los trabajadores a través de un comunicado divulgado este miércoles.
El sindicato lácteo sostuvo que la empresa lleva adelante "apropiación indebida del salario" con retenciones unilaterales y aplicación de "descuentos extraordinarios sin fundamento legal" y "persecución sindical" con "intimidaciones y presiones constantes". En ese sentido, denunció que la empresa ofreció dinero a cambio de que los trabajadores abandonen su afiliación sindical.
Los trabajadores también denunciaron "graves incumplimientos laborales" que incluyen desconocimiento de los acuerdos alcanzados en el marco de la negociación colectiva y vulneración de derechos laborales fundamentales.
Por otra parte, el gremio señaló que en la última instancia convocada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la empresa "resolvió unilateralmente levantarse y retirarse" de la reunión.
Por estos motivos, la FTIL exigió la intervención de las autoridades competentes "ante hechos que constituyen presuntas violaciones a la normativa laboral nacional y a los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)".
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