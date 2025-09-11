¿Qué se recuerda hoy, jueves 11 de setiembre de 2025 alrededor del mundo? Las efemérides de esta jornada

Redacción El País

Al comenzar un nuevo día, en este caso el jueves 11 de setiembre, muchos suelen preguntarse qué pasó un día como hoy, pero en años previos, alrededor del mundo. Según consigna esta jornada el portal español Hechos Históricos, estas son las efemérides más destacadas del día y qué se conmemora hoy alrededor del planeta:

Esto se recuerda cada 11 de setiembre

11 de setiembre de 2001, conocido como los Atentados del 11S, marcó un antes y un después en la historia mundial. Ese día, Estados Unidos sufrió uno de los ataques terroristas más devastadores, que dejó profundas huellas en la política, la seguridad y la sociedad global.

Los atentados

El ataque fue perpetrado por miembros del grupo terrorista Al-Qaeda, quienes secuestraron cuatro aviones comerciales con objetivos estratégicos:

Torres Gemelas: Dos aviones impactaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, provocando su colapso.

Dos aviones impactaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, provocando su colapso. Pentágono: Un tercer avión se estrelló contra el Pentágono en Virginia, sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

Un tercer avión se estrelló contra el Pentágono en Virginia, sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Vuelo 93: El cuarto avión, que tenía como objetivo probable el Capitolio o la Casa Blanca, se estrelló en Pensilvania después de la resistencia de los pasajeros.

Las Torres Gemelas de Nueva York aún en pie, largando columnas de humo tras el impacto de los aviones. Foto: AFP

Impacto humano

Los atentados causaron:

Pérdidas humanas: Cerca de 3,000 personas fallecieron y miles resultaron heridas.

Cerca de 3,000 personas fallecieron y miles resultaron heridas. Secuelas emocionales: Familias, sobrevivientes y testigos sufrieron traumas que persisten hasta hoy.

Familias, sobrevivientes y testigos sufrieron traumas que persisten hasta hoy. Héroes anónimos: Bomberos, policías y equipos de rescate arriesgaron sus vidas para salvar a otros.

Consecuencias globales

Los atentados del 11S tuvieron repercusiones a nivel mundial:

Invasión de Afganistán: Iniciada en octubre de 2001, marcó el comienzo de la "Guerra contra el Terror".

Iniciada en octubre de 2001, marcó el comienzo de la "Guerra contra el Terror". Mayor seguridad: Implementación de estrictas medidas en aeropuertos y fronteras.

Implementación de estrictas medidas en aeropuertos y fronteras. Unidad y solidaridad: Países de todo el mundo se unieron para condenar el terrorismo.

Caída de la Torres Gemelas, Nueva York.

Conmemoración

Cada año, el 11 de setiembre se conmemora con actos solemnes como:

Lectura de nombres: De las víctimas en el Memorial del 11S en Nueva York.

De las víctimas en el en Nueva York. Minutos de silencio: En los momentos exactos de los impactos y colapsos.

En los momentos exactos de los impactos y colapsos. Homenajes: Ceremonias en el Pentágono, Pensilvania y otros lugares del mundo.

Un día para recordar

El 11S no solo rememora la tragedia, sino también la resiliencia, la valentía y la solidaridad que surgieron en su consecuencia. Es un recordatorio de la importancia de la paz y la lucha constante contra el terrorismo.

Escombros del atentado del 11 de setiembre de 2001 en Nueva York. DOUG KANTER/AFP

Eventos que sucedieron un 11 de setiembre y marcaron la historia

1973: En Chile, el general Augusto Pinochet depuso de forma violenta la democracia y el presidente constitucional Salvador Allende, que fue el primer líder marxista libremente elegido en las urnas en el continente americano, se suicidó cuando no vio salida. Allende dirigió un socialismo democrático, gobernando por medio de elecciones libres y respetando la Ley. Redistribuyó la tierra y, para disgusto de los Estados Unidos, nacionalizó los grandes negocios en manos extranjeras. La CIA (Agencia Central de Inteligencia americana) consolidó una feroz oposición a Allende fundando grupos en secreto y su mano estuvo detrás del cruento golpe de Estado.

Salvador Allende. (Archivo El País)

1926: Se produjo en Roma (Italia) un atentado contra Benito Mussolini en el que resultaron heridos 8 transeúntes y él salió ileso. Como consecuencia se cerraron los periódicos de la oposición, se disolvieron los partidos políticos y organizaciones no afines al régimen y se persiguió a sus afiliados y dirigentes, se restauró la pena de muerte y se crearon Tribunales "especiales" (compuestos por miembros de la milicia fascista) para la Defensa del Estado.

Benito Mussolini.

1766: Mediante Real Cédula, el rey de España Carlos III declaró la admisión de los aborígenes americanos a las comunidades religiosas y su aceptación para cargos civiles.

1714: Barcelona se rindió a las tropas borbónicas comandadas por el duque de Berwick. A partir de entonces, el rey Felipe V pudo decir que él era Rey de España.

1709: En el marco de la guerra de Sucesión española tuvo lugar la Batalla de Malplaquet (actual Bélgica), combate sangriento de gran importancia estratégica. Los vencedores (angloholandeses, comandados por el duque de Malborough y Eugenio de Saboya) sufrieron el doble de bajas que los vencidos (franceses, comandados por el duque de Villars). En Gran Bretaña esta "victoria pírrica" fue aprovechada por los críticos al gobierno y al mismo duque de Marlborough.

1649: Tuvo lugar la toma de la ciudad de Drogheda (Irlanda) por tropas comandadas por Oliver Cromwell con el fin de sofocar la rebelión monárquica irlandesa. Cromwell mandó ejecutar a todo el que se halló en la ciudad y ordenó quemar la iglesia de San Pedro, en la que se había refugiado la población civil. Tras este salvaje acto, así como la toma de la ciudad de Wexford unos días más tarde, casi toda Irlanda quedó en manos inglesas.

1541: En la madrugada chilena y por sorpresa, las fuerzas del cacique de Aconcagua, Michimalonco, atacaron y destruyeron la recientemente fundada ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura, hoy conocida como Santiago de Chile. Inés de Suárez, amante de Pedro de Valdivia, ordenó degollar a unos caciques presos, para amedrentar a los atacantes. Muchos de los atacantes huyeron despavoridos cuando tenían la victoria al alcance de su mano.

1297: En la Batalla del Puente de Stirling, las tropas inglesas mandadas por John de Warenne sufrieron una contundente derrota por parte de los escoceses de William Wallace y Andrew de Moray. Tras esta victoria, William Wallace gozó del reconocimiento de la nobleza escocesa.

Nacimientos históricos que ocurrieron un11 de setiembre

1917: Nació en Sarrat, Filipinas, el que se convertiría en dictador de su país, Ferdinand Marcos. En 1965 fue elegido presidente, pero modificó la constitución y asumió poderes dictatoriales. Tras las elecciones fraudulentas de 1986, tuvo que abandonar su país ante la presión popular. El 28 de setiembre de 1989, falleció a los 72 años en su exilio dorado en Hawái.

1903: En Frankfurt del Main nació Theodor Ludwig Wiesengrund, conocido como Theodor Adorno (apellido de soltera de su madre), filósofo marxista, sociólogo y musicólogo alemán.

1885: Nació en Eastwood (Inglaterra) David Herbert Lawrence, escritor británico, uno de los más influyentes en lengua inglesa del siglo XX.

1653: En Copenhague, Dinamarca, nació Ulrica Leonor, que sería reina de Suecia y esposa de Carlos XI. Hija del rey Federico III de Dinamarca y de Sofía Amalia de Brunswick-Luneburgo. Merecería el reconocimiento de su pueblo por sus obras de beneficencia, como la creación de una casa para pobres y un orfanato en las afueras de Estocolmo.

1524: En el castillo de la Possonière, cercano a Vendômme (Francia), nació Pierre de Ronsard, escritor y poeta francés del Siglo XVI. Entre otras obras suyas destacaron "Odas" y "Los amores de Casandra", una hermosa colección de sonetos amorosos.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.