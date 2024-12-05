Las últimas fotos que un empleado tomó desde el interior del WTC antes de la caída de las Torres Gemelas

Redacción El País

Un antiguo empleado del World Trade Center (WTC) de Nueva York, que trabajó como electricista por las noches, tomó fotografías que quedaron para la historia luego de la tragedia del 11 de setiembre de 2001.

Konstantin Petrov trabajaba en el WTC por la noche por lo que tomó fotos desde el interior del edificio cuando este estaba vacío. Petrov dejó de trabajar allí poco antes de los ataques del 11 de setiembre y las últimas fotos que tomó en su trabajo muestran una última mirada al interior de las torres.

Petrov falleció un año después del ataque a las Torres Gemelas, en un accidente de tránsito con su motocicleta.

Las últimas fotos que tomó un empleado del WTC en Nueva York. Foto: Konstantin Petrov.

El interior del WTC, fotos tomadas por un empleado previo al 11 de setiembre. Foto: Konstantin Petrov.

La cuenta de Instagram @twintowers__nyc, que publica archivos en memoria de las Torres, difundió recientemente las imágenes tomadas por Petrov.

A 23 años de los ataques del 11 de setiembre de 2001, las personas siguen recordando este suceso que conmocionó al mundo. Ese día, 19 terroristas, en su mayoría saudíes y miembros de la organización Al Qaeda, secuestraron cuatro aviones comerciales. Dos fueron estrellados contra las Torres Gemelas de Nueva York, uno contra el Pentágono en las afueras de Washington, y el cuarto, presuntamente dirigido al Congreso, cayó en un campo en Pensilvania.

Actualmente, la denominada Zona Cero de Manhattan, donde se erigían las Torres Gemelas, se ha convertido en un lugar de peregrinación y homenaje a los fallecidos. Los dos edificios fueron reemplazados por un monumento: una inmensa fuente con forma de piscina cuyas paredes funcionan como suaves cascadas, llevando inscritos los nombres de las 2.753 víctimas del atentado en Nueva York.

Konstantin Petrov tomó fotos del edificio vacío. Foto: Konstantin Petrov.

Restaurante del WTC de Nueva York por dentro. Foto: Konstantin Petrov.