“Tanto amor”: el conmovedor agradecimiento de Jorge Nasser en medio del duelo por su hijo Simón

El músico Jorge Nasser compartió en las últimas horas un sentido mensaje de agradecimiento tras la muerte de su hijo Simón, ocurrida el pasado 15 de abril y que generó una profunda conmoción en el ambiente artístico y deportivo.

Simón Nasser, realizador y editor que trabajaba en Tenfield, Canal 10 y TV Ciudad, tenía 30 años. Hijo del músico y dirigente del Club Atlético River Plate, había nacido con una cardiopatía congénita y meses atrás había sido sometido a una intervención para reemplazar su válvula aórtica. A pesar de ello, llevaba una vida normal. Según supo y publicó TV Show, falleció mientras entrenaba.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de dolor tras su repentina muerte, donde se destacaba su alegría y entusiasmo por el trabajo. Figuras mediáticas como Martín Charquero, Diego Jokas, y Fernanda "Peke" Sander, así como las cuentas institucionales de los canales donde Simón trabajaba y el club de sus amores, le dedicaron sentidas palabras y enviaron condolencias a su familia.

En un primer momento, Nasser había replicado en sus redes un mensaje de la madre de Simón, Virginia Ricobaldi, en el que agradecía las muestras de cariño recibidas. Sin embargo, en las últimas horas, el músico decidió expresarse con palabras propias.

En su publicación, hizo foco en el enorme acompañamiento recibido en este momento tan difícil. Agradeció "los abrazos, la fuerza, la luz, las lágrimas" de los amigos, los músicos, el ambiente del fútbol, de River, así como los distintos ámbitos donde su hijo dejó su "mágica huella".

"A los pibes del barrio, con el Roslik y la placita, que él tanto quería. Y también agradecer a todos los que nos conocen por la música, que arrimaron y siguen arrimando por acá tanto AMOR para ayudarnos a transitar lo que nos toca vivir", cerró el músico.

El posteo, atravesado por la emoción, generó una fuerte repercusión en redes sociales: superó los 4.000 “me gusta” y se llenó de mensajes de apoyo. Entre quienes le enviaron palabras de cariño estuvieron Maxi de la Cruz, Inés Pereyra, Sofía Romano, Darío Kneubuhler y Nole Marrone.