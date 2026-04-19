"Siempre entre nosotros": el conmovedor mensaje de Jorge Nasser tras la repentina muerte de su hijo Simón

El pasado 15 de abril una trágica noticia sacudió al ambiente de la música y el espectáculo: la inesperada muerte de Simón Nasser, realizador y editor que trabajaba en Tenfield, Canal 10 y TV Ciudad. Tenía 30 años.

El joven, hijo del músico y dirigente del Club Atlético River Plate Jorge Nasser, había nacido con una cardiopatía congénita y en octubre de 2025 había sido intervenido para reemplazar su válvula aórtica. A pesar de esa condición, llevaba una vida normal. Según supo TV Show por fuentes cercanas, falleció mientras entrenaba.

Apenas se conoció la noticia, figuras de la televisión, el deporte y la música expresaron su dolor. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza que destacaban su juventud, su compromiso con el trabajo, su chispa y su alegría, además de lo querido que era en su entorno.

Periodistas y colegas como Martín Charquero, Diego Jokas, Diego Martini Lemos, Fernanda “Peke” Sander, así como las cuentas oficiales de TV Ciudad, Tenfield y River Plate —el club de sus amores—, le dedicaron palabras de afecto y de apoyo a su familia.

En las últimas horas, su madre, Virginia Ricobaldi, compartió un mensaje de agradecimiento que luego fue replicado en las historias de Instagram de Jorge Nasser, haciendo suyas esas palabras en medio del dolor.

La despedida en redes sociales de los padres de Simón Nasser tras su inesperado fallecimiento. Foto: @nasser_jorge

“Gracias a todos los que nos acompañaron a despedir a nuestro amado hijo Simón. Todas palabras de amor hacia él. Solo gratitud y orgullo por estos años maravillosos que nos regaló. El amor de cada uno lo mantendrá siempre entre nosotros. Al infinito y más allá”, escribió.

Por su parte, Mariana del Río, novia de Simón, también lo despidió en redes sociales. Compartió una publicación de River Plate y sumó un mensaje cargado de emoción: “Como le decía, la reina del carnaval, todos lo amaban. Era salir a la calle y más de uno lo saludaba. Se hizo sentir el afecto de la gente a toda la familia. Gracias por estar”.